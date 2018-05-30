Antalya'da bir akaryakıt istasyonunda otomobillerin plakasını sisteme girmeden yaptığı satıştan haksız kazanç elde ettiği iddia edilen çalışan gözaltına alındı.Muratpaşa ilçesindeki bir akaryakıt istasyonu sahibi, istasyonda pompacı olarak çalışan bir personelin usulsüzlük sonucu haksız kazanç elde ettiği yönündeki şüpheleri üzerine durumu, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bildirdi.İnceleme başlatan ekipler, güvenlik kamerasından pompacı T.G'nin, gelen otomobillerin plakasını sisteme girmeden yakıt satış yaptığı ve sürücülerin verdiği parayı kendisine aldığını tespit etti. Kardeşinin ismiyle sahte kimlik kullanan T.G. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.İHA