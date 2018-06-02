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AK Parti İl Başkanı Taş'tan Konyaaltı Sahili'nde inceleme

AK Parti İl Başkanı Taş'tan Konyaaltı Sahili'nde inceleme
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Isparta Düğün Salonları

  - AK Parti İl Başkanı Taş'tan Konyaaltı Sahili'nde inceleme 
 
 AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya Büyükşehir Belediyesinin yeniden düzenlediği Konyaaltı Sahili'nde yürüyüş yaparak sahildeki vatandaşlarla sohbet etti. 
  Sahil projesinden Antalyalıların memnun kaldığını belirten AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, "Konyaaltı Sahilimiz dünyaca tanınan adeta Akdeniz’in incisi bir sahilimizdir. Sahilimiz artık dünya standartlarına uygun ve Antalyalı hemşehrilerimizin daha iyi faydalanabileceği bir hale dönüştü. Şehrimizi bir dünya kenti yapma yolunda önemli işlere imza atan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel projeleri ile Antalyamızı adeta şahlandırmaya devam ediyor. Antalya için hayal denilen birçok projeyi Konyaaltı Sahil Projesinde olduğu gibi şehrimize kazandırmaya devam ediyoruz” dedi. 
 
  Konyaaltı sahili Antalya’ya çok yakıştı 
  Konyaaltı Sahili'nin kısa süre içerisinde marka şehir Antalya’ya yakışır bir görünüme kazandırıldığına değinen Taş, "Büyükşehir Belediyemizin kendi kaynaklarıyla kısa sürede hayata geçirdiği düzenlemeler dünya şehri Antalyamıza çok yakıştı. Benzerlerini Avrupa’da bile zor göreceğiniz bu sahil düzenlemesi ve devamında hayata geçecek. Boğaçayı Projesi Antalyamıza değer katacak. Eskisinden daha yeşil ve daha güzel hale gelen Konyaaltı Sahil Projesi bayrama kadar tüm etaplarıyla hizmete açılmış olacak. O zaman Antalyalılar da bu güzelliklerin keyfini tam anlamıyla yaşayacaklar" diye konuştu. 
 
  "İstemezükçü zihniyeti unutmuyoruz" 
  Bu projenin gerçekleşmesine en başından beri karşı çıkanları ve projeye hayal gözü ile bakanları unutmayacaklarını söyleyen Başkan Taş, "Bu güzel projeyi karalamak için iftiralarla, yalanlarla istemezükçü zihniyetleriyle ellerinden geleni yapanları da tabii unutmuyoruz. Konyaaltı Sahili'nin halkın kullanımına kapatılacağından tutun da ihale sürecine kadar atılmadık iftirayı bırakmayanları sahilimizi ziyaret etmeye davet ediyorum. Bugün bu iftiraları atanlar sahilimizin bu son halini görünce ne düşünecekler çok merak ediyorum. Esnafımız, vatandaşımız yaptığımız çalışmalardan son derece memnun" ifadelerini kullandı. 
 
  "Yaparsa yine AK Parti yapar" 
  Her zaman siyaseti, hizmeti milletin menfaatine yönelik yaptıklarını vurgulayan Taş, "Bundan sonrada yapacağız. Yeni projelerimiz için de çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Yine Büyükşehir Belediyemizin Boğaçayı Projesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Konyaaltı Sahil projemizi nasıl yaptıysak Boğaçayını’da yaparız bundan kimsenin şüphesi olmasın. Antalya sahillerimizi adeta şahlandıracak bu projeleri kimsenin karalamasına izin vermeyiz. Bizim için önemli olan halkımızın bu güzel projeden en güzel şekilde yararlanmasıdır. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bugüne kadar yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Bunu bilen vatandaşlarımız 'Yaparsa yine AK Parti yapar' diyor" şeklinde konuştu.. 
 
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İHA
                                         
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