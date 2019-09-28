AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Polemikten uzak bir dönem olsun

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, 1 Ekim Salı günü başlayacak 27. Dönem 3. Yasama Yılı'na ilişkin, "Polemikten, kavgadan, gerginlikten uzak bir dönem olsun istiyoruz." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Polemikten uzak bir dönem olsun
TÜRKİYE
G.Tarihi: 28.09.2019 17:08
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Isparta Düğün Salonları

TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Gezi süreci başta olmak üzere bazı dönemlerde reformcu kimliğimiz ister istemez biraz yavaşladı, duraksadı ama tekrar besmeleyi çekiyoruz, yeni dönemde Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla yeniden halkımızın beklentilerini karşılamak için büyük adımlar atmaya hazırız." dedi.

Turan, 1 Ekim Salı günü başlayacak 27. Dönem 3. Yasama Yılı'na ilişkin beklentilerini AA muhabirine anlattı.

Meclisin, geride kalan dönemde önemli kanunlara imza attığını, toplumun farklı kesimlerinin beklentilerini karşıladığını söyleyen Turan, "Dönüp arkaya baktığımızda birçok konuda gurur duyacağımız önemli adımlar atıldı, temel düzenlemeler yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Sistem değişikliği gündeme geldiğinde "Meclisin zayıflayacağı" iddiasının çok tartışıldığını hatırlatan Turan, somut örneklere, çıkarılan kanun sayısına ve içeriğine bakıldığında parlamenter sisteme göre Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girdiği 27. Yasama Dönemi'nde Meclisin daha fazla çalıştığını, milletvekillerinin yasama süreçlerine daha fazla katkı sağlayarak sonuç aldıklarını belirtti.

Yeni yasama yılının 1 Ekim Salı günü başlayacağına işaret eden Turan, "Toplumumuzun farklı kesimlerinin beklentileri var, bunları hayata geçirmeye çalışacağız. 4 yıl boyunca seçim olmaması çok önemli. Olağanüstü bir dönem olmazsa bu sürede toplumun her beklentisini karşılama imkanı olabilir. Bu 4 yılda Türkiye'nin demokrasisini, eğitimini, sağlığını, dış politikasını, her konudaki beklentilerini tekrar reformcu bir Meclis anlayışıyla hayata geçirebiliriz." diye konuştu.

"Polemikten uzak bir dönem olsun"

AK Parti'yi farklı kılan en önemli özelliğin reformcu kimliği olduğuna dikkati çeken Turan, şöyle devam etti:

"Gezi süreci başta olmak üzere bazı dönemlerde bu reformcu kimliğimiz ister istemez biraz yavaşladı, duraksadı ama tekrar besmeleyi çekiyoruz, yeni dönemde tekrar Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla halkımızın beklentilerini karşılamak için büyük adımlar atmaya hazırız. Yargı reformu, Gümrük Kanunu, balıkçılıkla ilgili beklentilerin hayata geçeceği farklı kanun tekliflerimiz olacak. Bütçe Kanunu'na kadar birçok temel konuda adım atmak istiyoruz. Polemikten, kavgadan, gerginlikten uzak bir dönem olsun istiyoruz. Özellikle Bütçe Kanunu'nun görüşmelerine yani aralık ayına kadar olan dönemde halkımızın beklediği, yazın bizlerin seçmenle buluştuğu dönemlerde dile getirdiği konuları Meclise getirip yasama faaliyetlerine başlamak istiyoruz."

İlk işleri yargı reformu paketi olduğunu bildiren Turan, yargı reformuna ilişkin kanun teklifinin yasalaşmasının ardından Gümrük Kanunu ile ilgili 20 maddelik düzenlemenin hayata geçmesini istediklerini kaydetti.

Meclis Başkanlığına daha sonra Su Ürünleri Kanunu ile ilgili kanun teklifini sunacaklarını dile getiren Turan, "Benzer kanunlar da olacak. Ardından bütçe dönemi başlayacak. Bütçenin ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz." dedi.

Yeni dönemde ekonomiye özel önem

AK Parti'yi farklı kılan özelliklerden birinin halkın tüm kesimlerinin beklentilerini, ekonomik taleplerini yerine getiren bir parti olması olduğunu dile getiren Turan, "Eskiyle kıyaslanmayacak kadar büyük mesafe aldık. Emeklinin durumundan yatırımcıya, memurumuzdan işçimize kadar birçok konuda mesafe aldık. Bu mesafeler dünyanın konjonktürüne bağlı olarak zaman zaman geriledi, ilerledi ama eskiye nazaran kıyaslanmayacak bir başarı içindeyiz." diye konuştu.

Ekonomik büyümenin Türkiye'nin kaderi olduğuna işaret eden Turan, uluslararası toplantılarda artık "Türkiye ne diyor?" sorusunun daha kıymetli hale geldiğini ifade etti.

Türkiye'nin iç sorunlarıyla, ekonomik sorunlarla zaman kaybeden bir ülke olmadığını vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Eskiye nazaran hem milli gelirimizde hem ihracatımızda hem de üretimimizde çok farklı noktaya geldik. Geldiğimiz yerde artık birçok ülke bizi örnek alıyor. Bu örnek alınır hali büyütmek bizim görevimiz. Zaman zaman dövizde, faizde, enflasyonda sıkıntılar yaşasak da temelin sağlam olduğunu, kaptanın sağlam olduğunu ve bunları aşma iradesinin olduğunu dünya artık gördü. O yüzden ekonomik alanda Meclise düşen ne varsa biz hazırız. Yeter ki yürütmeyle yasamanın uyumu olsun. Yürütmeyle yasamanın bu konudaki toplantıları, brifingleri, bir araya gelmeleri bir sinerji ortaya koysun. Tüm partilerin katma değeriyle, iletişimimiz, istişaremizle istiyoruz ki ekonomik sorunlar geride kalsın, Türkiye büyümeye devam etsin."

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