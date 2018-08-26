- Antalya’nın Alanya ilçesindeki 2 ayrı alışveriş merkezine müşteri gibi gelerek hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk İran uyruklu anne ve 1 kızı tutuklanırken, diğer kızı ise serbest kaldı.Oba Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerindeki bir alışveriş merkezindeki bir mağazaya müşteri gibi giren İran uyruklu anne Nazain S. (54) ile kızları Almasadat S. (34) ve Sarah S. (18), tezgahtaki ürünleri incelemeye başladı. Bir süre içeride vakit geçiren ailenin birkaç ürün çaldığını mağaza çalışanı güvenlik kamerasından fark etti. Bunun üzerine mağaza çalışanları aileyi yakalayıp durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı ve İranlı ailenin hırsızlık yaptığını belirleyerek gözaltına aldı.Gözaltına alınan Nazain S., Almasadat S. ve Sarah S.’nin polis merkezindeki işlemlerinde Alanya’nın Konaklı Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinde de aynı yöntemle hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı. Türkiye'nin birçok ilindeki AVM’lerden de hırsızlık yaptığı ileri sürülerek emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Nazain S., Almasadat S. Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, Sarah S. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Öte yandan, ailenin en küçüğü olan ve adliyeye beraber gelen 3 yaşındaki kız çocuğu ise serbest kalan ablasına teslim edildi.İHA