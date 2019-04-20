Hatay'da çeşitli meslek gruplarından kadınların oluşturduğu grup ahşap ve seramiklere hayat veriyor. Haftanın belirli günlerinde farklı noktalarında bir araya gelen kadınlar, seramik ve ahşap eserlerden birbirinden değişik figür yapıyorlar.Hatay'da çeşitli meslek gruplarından kadınların oluşturduğu grup ahşap ve seramiklere hayat veriyor.Haftanın belirli günlerinde farklı noktalarında bir araya gelen kadınlar, seramik ve ahşap eserlerden birbirinden değişik figür yapıyorlar.Eğitmen Sinem Boyacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptıkları ürünleri Türkiye'nin birçok noktasına gönderdiklerini söyledi.İstanbul, İzmir ve Hatay'da ahşap ve seramik eserler hakkında eğitim aldığını belirten Boyacı, ''Farklı meslek gruplarından kadınlarımızı bir araya getirdik, burada birbirinden değişik ahşap ve seramik ürünler yaparak Türkiye'nin birçok noktasına gönderiyoruz''.dedi.Avukat Alev Safa Yapar da kursa severek geldiğini, günün yorgunluğunu attığını belirtti.Temin ettikleri materyaller üzerine ahşap boyama tekniği ile çalışmalar yaptıklarını anlatan Yapar, ''Burada farklı meslek grubundan çalışan kadınlarımız ve ev hanımlarından oluşuyor. Burada olmaktan mutlu oluyorum, zamanımı iyi değerlendirdiğim için huzurluyum. Üretmeye devam edeceğim.'' diye konuştu.HATAY (AA) -