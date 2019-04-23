Kahramanmaraş'ta ahırdan kaçan keçiler, güvenlik kameralarına yakalandı
- Onikişubat ilçesinde ahırdan kaçan 25 keçi, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini izleyen jandarma ekiplerince, bölgeden yaklaşık 17 kilometre uzaklıktaki Kaman Dağı eteklerinde otlarken bulundu
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ahırdan kaçan keçiler, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Kurucaova Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Bayır, ahırındaki 25 keçinin kaybolması üzerine jandarma ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye yakın yerlerdeki güvenlik kameralarının görüntülerini izleyen ekipler, ahırdan kaçan keçilerin köyden yaklaşık 17 kilometre uzaklıktaki Kaman Dağı eteklerinde otladığını tespit etti.
Jandarma ekipleriyle bölgeye giden Bayır, keçilerini teslim aldı. Bayır, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
KAHRAMANMARAŞ (AA) -