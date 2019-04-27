Adana'nın Yüreğir ilçesinde 12 yaşındaki çocuğun oynadığı silahın ateş alması sonucu arkadaşı bacağından yaralandı.Levent Mahallesi'nde kendilerini ziyarete gelen ağabeyinin ruhsatlı silahını izinsiz aldığı iddia edilen E.M.K, arkadaşı O.K. (15) ile evde oynadığı sırada tabanca ateş aldı.Bacağından yaralanan O.K, Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuk, buradaki müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.E.M.K, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.ADANA (AA) -