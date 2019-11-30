Afrika’nın 'tahıl ambarı' açlığa mahkum oldu

Afrika’nın bir zamanlar "tahıl ambarı" olarak adlandırılan ülkesi Zimbabve, küresel iklim değişikliğinin etkileri ve ekonomik kriz nedeniyle açlık ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya.

Afrika’nın 'tahıl ambarı' açlığa mahkum oldu
TÜRKİYE
G.Tarihi: 30.11.2019 11:49
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - AA muhabirinin Birleşmiş Milletler (BM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Zimbabve'de nüfusun yüzde 60’ının gıda güvenliği yok ve ekonomik krizin yol açtığı hiperenflasyon nedeniyle halk gıda ürünlerini almakta zorluk çekiyor.

Mevsimsel yağışların azlığı nedeniyle tarımsal ürün verimliliğinin düştüğü ve hayvanların telef olduğu kırsal kesimde 5,5 milyon kişi gıda güvenliğine sahip değilken, şehirlerde 2,2 milyon kişi yeterli su ve gıdaya ulaşamadığı gibi devam eden grevler nedeniyle sağlık hizmetlerinden de faydalanamıyor.

Bölgeye ziyareti sonrası ülkedeki durumu “korkunç” olarak nitelendiren BM raportörü Hilal Elver, yaşanan krizin “insan eliyle üretilen” bir gıda güvenliği sorunu olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Elektrik ve suyun belli saatlerde dönüşümlü olarak halka ulaştırıldığı 14 milyon nüfuslu ülkede, milli parklardaki yüzlerce canlı türü de tehlike altında.

Elektik ve su kesintileri artıyor

Ülkenin orta, kuzey ve güney kesimlerinde kriz büyürken, halk su ve gaz alabilmek için uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor.

Dört büyük şehir Harare, Masvingo, Bulawayo ve Gweru’da su kaynakları giderek azalıyor ve halk gece yarısı kalkarak su kuyruklarında bekliyor. En büyük ikinci şehir olan Bulawayo'da son olarak barajlardaki doluluk oranının yüzde 14 seviyelerine inmesi nedeniyle su kesinti haftada 4 güne çıkarıldı.

Ülkede enflasyondaki artış sonrası elektriğe ekim ayında yüzde 320 zam yapıldı.

Elektrik kesintileri ve artan fiyatlar nedeniyle yakacak ihtiyacını karşılamak isteyen halk çözümü ormanlardaki ağaçları kesmekte buluyor.

BM Gıda ve Tarım Örgütüne göre, Zimbabve'de sadece 15,6 milyon hektarlık orman alanı kalırken uzmanlar, ülkedeki elektrik sorununun çözülmemesi durumunda Zimbabve'nin yakında çölleşebileceği uyarısını yapıyor.

Sağlık hizmetleri durdu

Enflasyon nedeniyle maaşlarına zam isteyen doktorların gittiği grev sonrası sağlık hizmetleri durma noktasına geldi. Şimdiye kadar greve giden yaklaşık 450 doktor işten atılırken, bu sayının önümüzdeki günlerde artacağı tahmin ediliyor.

Greve giden doktorlar geçen yıla oranla maaşlarının alım gücünün 15 kat azaldığını ve ihtiyaçlarını karşılamak için maaşlarında artış yapılması gerektiğini savunuyor. Maaşlarda beklenen artışı yapmayacağını açıklayan hükümet ise ayrılan doktorların yerine başkalarını almak için çalışma başlattı.

Vahşi yaşam tehlikede

Halkın çektiği sıkıntılara çözüm bulamayan hükümet, milli parklardaki zengin türlerin telef olmasını önlemek için de farklı çözüm yolları arıyor.

Hükümet özellikle fil nüfusuyla bilinen ülke susuzluktan ölen filleri korumak için birçoğunu ülkenin farklı bölgelerindeki milli parkalara taşıyacağını açıkladı. Plana göre, Save Vadisi Koruma Alanı'ndaki fil, impala ve bufalo gibi yüzlerce hayvan ülkenin diğer bölgelerindeki üç parka nakledilecek.

Hayvanların göllerde ve kuyular da su bulamadığı ve yiyeceğe erişemediği için halkın yaşadığı alanlara girmeye başladığı bildiriliyor. Kuraklık nedeniyle şimdiye kadar 200’den fazla fil hayatını kaybetti.

Hükümet yaptırımların kalkmasını istiyor

Hükümet, yaşanan krizi ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırımlarıyla ilişkilendirerek yaptırımların bir an önce kaldırılmasını talep ediyor. Hatta ülke ilginç bir uygulamaya imza atarak 25 Ekim’i “Yaptırım Karşıtı Gün” olarak ilan etti. Bu özel günde gösteriler yapan kamu çalışanları ayrıca bir gün de resmi tatil yapıyor.

ABD ve Avrupa Birliği ise yaptırımların sadece kişilere uygulandığını ve bunun ülkenin ekonomik durumunu doğrudan etkilemediğini savunuyor.

ABD’nin eski Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe döneminde yürürlüğe giren yaptırım listesinde Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa dahil 85 kişi ve 56 şirket var. AB’nin 2020'ye kadar uzatılan yaptırım listesinde de yine Zimbabve hükümetinden kişiler var.

2000’li yıllara kadar Afrika’ya ve hatta tüm dünyaya buğday, tütün ve mısır ihraç eden ülke, özellikle beyaz çiftçilerin toprağına el konulması sonrası tarımda büyük bir gerileme kaydetti. 2000 öncesinde tarım, Zimbabve'nin gayri safi milli hasılasının yüzde 9-15'ini oluştururken, ihracat gelirinin de yüzde 20-33'üne denk geliyordu.

Son yıllarda toparlanma içerisine giren tarım sektörü bu yıl kuraklığın etkisiyle yeniden zor bir döneme girdi.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kredi faizlerinde yeni indirim sinyali! İşte güncel kredi faiz oranları
TED Isparta Koleji'nde Felsefe Rüzgarı Esti...
​Iyaşpark AVM’de Çocuklar İbi ve Tosi ile Eğlendi
Dul eşlere ve emekliye birden fazla emeklilik maaşı
Isparta -Burdur Yolunda Trafik kazası: uçuruma devrildi
Isparta'da bir parti için gereken tüm malzemeler Asrın'da
Eğirdir Gölü’ndeki Su Seviyesindeki Azalma Tedirgin Edici Boyutta
Isparta'da yapılan tesis ihaleye çıkıyor...!
Isparta Sağlık Müdürlüğü'nden çok önemli bilgilendirme...
Isparta'da koordinasyon toplantısı
Son dakika haberi:17 bin 689 personel alınacak
Isparta'da bir çok hastalığa deva bitki için eğitim...
Isparta'da hayata geçirildi!
O tırlar Isparta'ya geliyor
Davraz Kayak Merkezi'nde ziyaretçi hedefi büyük
Emlak vergisi ikinci taksit son gün ne zaman?
Isparta'daki yarışma Sonuçlandı... ödül töreni yapılacak!
Isparta'da balıkçı ailelerine pinter donam eğitimi
Isparta Valiliği'nden kış uyarısı! ''Dikkat edelim...''
Bakanlığa bağlı birimler Isparta'yı gezdi
Isparta'da gerçeği aratmayan tatbikat...!
TÜRKER AVM'DE BU FIRSAT KAÇMAZ.....
Isparta Davraz Kayak Merkezi kış sezonuna hazır...
Isparta'da 53 araç sürücüsüne havadan ceza yağdı
Bubble Kids'den çocuklara büyük müjde!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
ısparta cocuk kulübüısparta yas pastaisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezleriısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandıIsparta'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı24 Kasım 2019
​Emekliye zamlı ikramiye müjdesi: işte o rakamlar...​Emekliye zamlı ikramiye müjdesi: işte o rakamlar...25 Kasım 2019
Üniversiteli Güleda'nın katilinin ifadesinin detayları ortaya çıktıÜniversiteli Güleda'nın katilinin ifadesinin detayları ortaya çıktı25 Kasım 2019
Kredi kartı kullananlar dikkat! Bakanlık'tan 'Efsane' uyarasıKredi kartı kullananlar dikkat! Bakanlık'tan 'Efsane' uyarası23 Kasım 2019
Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli maaşı azalıyor?Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli maaşı azalıyor?24 Kasım 2019
Dizel araç sahiplerine kötü haber! Süreç başladıDizel araç sahiplerine kötü haber! Süreç başladı26 Kasım 2019
Isparta'da Yapılan Aramada Tarihi Eserler Ele GeçirildiIsparta'da Yapılan Aramada Tarihi Eserler Ele Geçirildi27 Kasım 2019
Isparta'da anne Keziban Çaycı, kaybolan kızının bulunmasını istediIsparta'da anne Keziban Çaycı, kaybolan kızının bulunmasını istedi25 Kasım 2019
Öldürülen üniversiteli Güleda'nın arkadaşları lokma dağıttıÖldürülen üniversiteli Güleda'nın arkadaşları lokma dağıttı26 Kasım 2019
TED Isparta Koleji'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü KutlamasıTED Isparta Koleji'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması25 Kasım 2019
20 ülkeden 50 girişimci Isparta'ya geldi20 ülkeden 50 girişimci Isparta'ya geldi25 Kasım 2019
NASA'dan korkutan açıklama: Yapacak bir şey yok!NASA'dan korkutan açıklama: Yapacak bir şey yok!25 Kasım 2019
Burdur’da öğrenci servisi otomobil ile çarpıştı: 3 yaralıBurdur’da öğrenci servisi otomobil ile çarpıştı: 3 yaralı26 Kasım 2019
Isparta ve Muğla Güleda için yürüdü...ISPARTA / MUĞLA / BURDUR Isparta ve Muğla Güleda için yürüdü...ISPARTA / MUĞLA / BURDUR 25 Kasım 2019
SDÜ “Kadına Şiddete Hayır!” DediSDÜ “Kadına Şiddete Hayır!” Dedi26 Kasım 2019
Isparta'da otomobil dereye devrildi: 3 yaralıIsparta'da otomobil dereye devrildi: 3 yaralı27 Kasım 2019
Isparta İl Özel İdare 2020 Bütçesi AçıklandıIsparta İl Özel İdare 2020 Bütçesi Açıklandı26 Kasım 2019
Isparta'da Mobilya'da Yıl Sonu Fırsatları...Isparta'da Mobilya'da Yıl Sonu Fırsatları...25 Kasım 2019
Çocuk Kitapları Yazarı Bozdemir TED Isparta Koleji'nde...Çocuk Kitapları Yazarı Bozdemir TED Isparta Koleji'nde...27 Kasım 2019
GENÇ İŞ İNSANLARININ SESİ OLACAĞIZGENÇ İŞ İNSANLARININ SESİ OLACAĞIZ25 Kasım 2019