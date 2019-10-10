Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Seyitcan: Afganistan'da zorluklara rağmen demokrasi işliyor

Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Seyitcan, "Afganistan'da zorluklara rağmen demokrasi işliyor. Bizim başka seçeneğimiz yok, seçime gitmemiz ve demokrasiyi sürdürmemiz gerekiyor." dedi.

Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Seyitcan: Afganistan'da zorluklara rağmen demokrasi işliyor
TÜRKİYE
G.Tarihi: 10.10.2019 20:48
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Abdurrahim Seyitcan, ülkesinde yaşanan tüm zorluklara rağmen seçimlerin yapılabildiğini belirterek, "Afganistan'da zorluklara rağmen demokrasi işliyor. Bizim başka seçeneğimiz yok, seçime gitmemiz ve demokrasiyi sürdürmemiz gerekiyor." dedi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) "Geçiş Sürecinde Afganistan: Afganistan ve Ötesi için Yansımalar" başlıklı panel düzenlendi.

Büyükelçi Seyitcan, burada yaptığı konuşmada, Afganistan'da toplumun ülkede yaşanan sorunların temel nedeninin dış müdahalelerden kaynaklandığını düşündüğünü söyledi.

Ülkede, Sovyetler Birliği'nin 1979'da başlayan işgalinden bu yana istikrarsızlığın dönem dönem arttığına işaret eden Seyitcan, "Afganistan'ın bu durumda olmasının temel sebebi dış müdahalelerdir." dedi.

Seyitcan, bugün uluslararası toplumun ülkedeki varlığının tamamen farklı olduğuna dikkati çekerek, yabancı güçlerin terörle mücadele bağlamında Afganistan'da bulunduğunun altını çizdi.

Uluslararası toplumun desteklerine değinen Seyitcan, "Ülkede ortaklarımız olarak görev yapan NATO güçleri, Afgan hükümetine terörle mücadele konusunda yardım etmeli ve Afgan halkına ülkelerini inşa etmeleri için destek olmalı." görüşünü paylaştı.

Afganistan'da seçimler

Seyitcan, ülkede yaşanan tüm zorluklara rağmen kurumların işlediğini ve seçimlerin yapılabildiğini vurgulayarak, "Afganistan’da zorluklara rağmen demokrasi işliyor. Bizim başka seçeceğimiz yok, seçime gitmemiz ve demokrasiyi sürdürmemiz gerekir." dedi.

Ülkede son olarak 28 Eylül'de seçimlere gidildiğini hatırlatan Seyitcan, Taliban'ın baskılarından dolayı katılımın yeterince yüksek olmadığını ancak seçimin her şeye rağmen sürdürüldüğünü kaydetti.

Terörle mücadele

Seyitcan, Afgan hükümetinin ülkedeki barış süreci için de elinden geleni yaptığına dikkati çekerek, hem ABD ile Taliban arasında hem de hükümet ile Taliban arasında devam eden barış müzakerelerinin önemsendiğini belirtti.

Ülkede en önemli problemlerden birinin çatışmanın devam etmesi olduğuna işaret eden Seyitcan, "İnsanlar çatışmanın biteceği konusunda henüz ikna olmadı çünkü Taliban birçok eyalette etkinliğini koruyor." şeklinde konuştu.

Seyitcan, ülkesinin terörden tamamen arındırılması ve inşası için daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, "Ulusal Savunma Güçlerinin terörle mücadele konusunda kapasitesi bulunuyor ancak bizim uluslararası desteğe ihtiyacımız devam ediyor. Türkiye de uluslararası desteğin bir parçası ve bu konuda müteşekkiriz." dedi.

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