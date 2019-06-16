Osmaniye'de, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü gönüllüsü öğretmenlere yönelik uygulamalı eğitim tatbikatı düzenlendi.Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, eğitime katılan 24 öğretmen, yaralı kurtarma ve tırmanma eğitimi yaptı.AFAD İl Müdürü Serhat Bulut, tatbikatın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitim alan öğretmenlerin, afet ve acil durumda arama ve kurtarma ekiplerine destek olacağını söyledi.Öğretmenlerin görev yaptıkları okullarda da diğer öğretmenlere eğitim vereceğini ifade eden Bulut, şöyle konuştu:"AFAD olarak gönüllü ağını genişletmek, kamu kurum ve kuruluşlarda, özel sektörde, sivil toplum kuruluşlarında, vatandaşlarımız arasında gönüllü AFAD ekipleri oluşturabilmeyi amaçlıyoruz. AFAD gönüllüsü olarak, arkadaşlarımız aldığı eğitimler sonrası belki bir kişinin hayatını kurtaracaklar."- "32 saatlik teorik ve uygulamalı eğitimler verildi"İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak da kentin tehlikeli deprem kuşağında bulunduğunu hatırlatarak eğitimin önemine dikkati çekti.Öğretmenlere verilen temel afet bilinci eğitimlerinin devam edeceğini kaydeden Albak, şunları kaydetti:"AFAD eğitmenlerince 32 saatlik teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Kursu başarıyla tamamlayan ekip afet durumlarında ihtiyaç duyulduğu takdirde AFAD yanında arama kurtarma görevi yapacaktır. Kursun tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim."OSMANİYE (AA) -