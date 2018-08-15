- Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, ekonomiye destek için dolarla olan kira anlaşmalarının Türk Lirası'na çevrilesi çağrısında bulundu.AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Türkiye ekonomisine yönelik gerçekleştirilen yıpratma çabalarının sonuçsuz kalacağını söyledi. Esnaf ve sanatkarlar odası olarak her zaman devletin ve milletin yanında olduklarının altını çizen Dere, “Bayrağımızın inmemesi, vatanımızın bölünmemesi için elimizden ne geliyorsa yaptık ve bundan sonra da yapacağız. Son günlerde ülkemize, birlik ve beraberliğimize karşı gerçekleştirilen ekonomik yıpratma çabalarının farkındayız. Ve esnaf ve sanatkarlar olarak bugün de üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece, Türk ekonomisi ve Türk Lirası güven vermeye devam edecektir” dedi.Türkiye’nin bağımsız olduğuna dikkat çeken Dere, “100 yıl önce olduğu gibi bugün de bağımsızlığımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Son günlerdeki ekonomik verileri göz önünde bulundurduğumuzda ülkemize yönelik farklı hedeflerin olduğu gayet açıktır. Özellikle dolar kurunda yaşanan dalgalanmalar bu durumun kanıtı niteliğindedir. Tabi bu ani artışlar esnaf ve sanatkarlarımızı da zor duruma sokuyor. Ancak bu durumun da üstesinden gelmek yine bizim elimizde. Bu süreçte yerli ve milli ürünlere yönelmek, ekonomik faaliyetlerimizi Türk Lirası üzerinden gerçekleştirmeye devam etmek, spekülatif haberlere itibar etmemek, panik havasına kapılmadan olağan yaşantımıza devam etmek hepimize yarar sağlayacaktır” diye konuştu.İthal ürünler yerine yerli ve milli ürünlere yönelmenin, üretim ve ihracata ağırlık vermenin bu sürecin doğru yönetilmesinde oldukça önemli olduğunu dile getiren Dere, “Ayrıca döviz üzerinden kar elde ettiğini sananlar da büyük bir yanılgı içindedir. Ülke ekonomisi kötü bir sürece girerse döviz üzerinden elde edilen üç beş kuruş hiç kimseye fayda sağlamayacaktır. Bu nedenle bir kez daha Türk Lirasına güvenilmesini ve tüm işlemlerin milli paramız üzerinden yapılmasını öneriyorum. Burada mülk sahiplerine de büyük bir görev düşüyor. Özellikle turizm bölgeleri başta olmak üzere dolar üzerinden kira anlaşması yapılan işyerleri sahiplerinin ve esnafımızın ortak bir noktada buluşarak kira anlaşmalarını Türk Lirası üzerinden yeniden düzenlemeleri gerekli. Aksi takdirde esnafımız dolar bazında olan kirasını ödeyemeyecek. Bu durum ise hiç kimseye bir fayda sağlamayacak. Dolayısıyla hiç kimse günübirlik fırsatçılık peşinde koşmamalı. Birlik ve beraberlik içinde bu süreçten daha güçlü bir şekilde çıkmalıyız” dedi.İHA