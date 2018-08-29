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AESOB Başkanı Dere’nin 30 Ağustos Mesajı

AESOB Başkanı Dere’nin 30 Ağustos Mesajı
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
  - AESOB Başkanı Dere’nin 30 Ağustos Mesajı   
 
 - Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak Türk Milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.   
  AESOB Başkanı Adlıhan Dere, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Dere, “Türk Milleti’nin verdiği büyük bir mücadele sonucunda zaferle taçlanan 30 Ağustos Zafer Bayramının 96. yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Milletimizin azim ve iradesinin tarihe altın harflerle yazıldığı bu anlamlı zaferin 96. yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Rengini şehitlerimizin kanından alan Ay yıldızlı şanlı bayrağımız ve altında binlerce şehidimizin yattığı bu kutsal vatanımızı ilelebet yaşatmanın yolunun birlik ve beraberlikten geçtiğinin altını özellikle çiziyorum. Bir ve beraber olduğumuz sürece her türlü zorluğa göğüs gerebileceğimize yürekten inanıyorum. Başkomutanlık Meydan Savaşı ile milletimiz birlik, beraberliğinden, bağımsızlık ve egemenlik sevdasından nice zor koşullarda dahi vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya kanıtlamıştı. 15 Temmuz 2016 günü de halkımızın kenetlenerek verdiği mücadeleyle bu kahramanca kanıtlara bir yenisi daha eklenmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Milletinin ve esnaf-sanatkarlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, birliğimizin ve dirliğimizin daim olmasını diliyorum” dedi. 
 
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İHA 
                                         
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