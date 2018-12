Adrasan Sahilleri Korunmalı

Günay: “Adrasan turizminin acil çözüm bekleyen sorunları var”

Çetin: “Deniz Ticaret Odası Adrasan’ın yanında”

- Antalya’nın Kumluca İlçesi Adrasan bölgesinde bulunan turistik tekne işletmecilerinin sorunları Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası’nda (KUTSO) konuşuldu.Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, KUSTO Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, KUTSO Meclis Başkan Yardımcısı Tahir Arslan ve Adrasan’da turistik tekne işletmecisi firma sahipleri biraraya geldi. Adrasan turizminin ve Adrasan’da tekne turu düzenleyen firmaların sorunlarının tartışıldığı toplantıda, Adrasan sahilinin korunması ve müşteri odaklı bir hizmet için standartlar oluşturulması yönünde karar alındı.KUTSO Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, Adrasan Turizminin bu yıl yaşanan yoğunluk ile büyük bir sınavdan geçtiğini söyledi. Günay, “Dünyanın en güzel koylarından birisi olan Adrasanımızı koruyarak turistlere en iyi hizmeti vermeyi amaçlıyoruz. Adrasan günübirlik tekne turlarıyla önemli cazibe merkezi haline geldi. Özellikle Sulu Ada ve civarı büyük ilgi görüyor. Artan bu ilgi sonucunda tekne turu düzenleyen firmalarımızın da sayısı artıyor. Fakat yetersiz iskele ve altyapı önümüzdeki en büyük sorunlardan biri. Bu konu bir an önce bir şeyler yapmamız gerek” dedi.DTO Antalya Başkanı Ahmet Çetin ise, 20 yılı aşkın tecrübeleriyle Demre’de çok güzel bir düzen kurduklarını belirterek, Adrasan için ellerinden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti. Çetin, DTO olarak her zaman KUTSO ile birlikte hareket etmeye hazır olduklarını belirtti.İHA