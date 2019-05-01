Adana'da 2019'un ilk Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı.Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yeni yılın ilk Koruma Kurulu Toplantısı, Adalet Bakanlığı Göltepe Eğitim Tesisleri'nde Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül başkanlığında gerçekleştirildi.Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yapılan sunumda, yükümlülerin topluma kazandırılması, meslek edindirme, istihdam ve sosyal faaliyette bulunmalarını sağlayan kurul faaliyetleri hakkında bilgi verildi.Toplantıya katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bir insanın bile hayatının kurtarılmasının ve topluma kazandırılmasının çok önemli olduğunu belirtti.Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül de eski hükümlülere ön yargıyla bakılmaması gerektiğini kaydederek, "Emeğiyle çalışıp kazanmak isteyenlerin yaralarına merhem olmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.Toplantıya, kentteki kamu kurum ve kuruluşlarının müdür ve temsilcilerinden oluşan kurul üyeleri ve odalar ile sivil toplum örgütlerinden temsilciler katıldı.ADANA (AA) -