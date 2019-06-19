- Ceyhan ilçesinde yıldırım düşen bir evde çıkan yangın sonucu hasar meydana geldiAdana'nın Ceyhan ilçesinde bir ev, yıldırım düşmesinin ardından çıkan yangında zarar gördü.Alınan bilgiye göre, ilçedeki sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Büyükmangıt Mahallesi’nde de Mehmet Haymana'ya ait bir eve yıldırım isabet etti.Bu sırada çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına, Adana Büyükşehir Belediyesi Ceyhan İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler müdahale etti.Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangın nedeniyle evde büyük hasar oluştu.Ölen veya yaralanan olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.ADANA (AA) -