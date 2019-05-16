Adana'da WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu tarafından Türk ve Suriyeli 100 yetime bayramlık dağıtımı yapıldı.Uluslararası WEFA İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Recep Yenigün, herkesin yetimlere sahip çıkması ve şefkat göstermesi gerektiğini söyledi.Bu sorumluluk bilinciyle yetimleri unutmadıklarını dile getiren Yenigün, yetimleri mağazaya getirerek kendi beğendikleri kıyafetleri aldıklarını belirtti.Bayramları mutlu yaşamanın her çocuğun hakkı olduğunu vurgulayan Yenigün, bayram öncesi çocukları mutlu ettiklerini kaydetti.ADANA (AA) -