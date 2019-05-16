Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 2 yaşındaki çocuk, üzerine televizyonun düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Yenibey Mahallesi'nde Suriyeli Fatma Hamide (25) ve Vail Idılbi (39) çiftinin oğlu Muhammed Idılbi (2), evlerinde televizyonun üzerinde olduğu sehpayla oynamaya başladı.Bu esnada televizyonun üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan çocuk, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.Tedavi altına alınan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Çocuğun cenazesi yakınları tarafından Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.Bu arada, çocuklarını yitiren çiftin, olayın yaşandığı evi terk ederek yakınlarının evine yerleştiği öğrenildi.ADANA (AA) -