Adana'da uyuşturucu operasyonuAdana'nın merkez Yüreğir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şüpheli cezaevine gönderildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Soner Ö (33), PTT Evleri Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Evde yapılan aramada, sigara kutusuna gizlenmiş 10 uyuşturucu hap ve 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.Daha sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.ADANA (AA) -