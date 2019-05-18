Adana'da bir miktar uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Ekipler, merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğunu tespit etti.Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda, 196 gram sentetik uyuşturucu ve 7 gram esrar ele geçirdi. Zeki Can Ü. (24), Barış Y. (25) Haluk K. (33) ve Caner A. (36) gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi.Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.ADANA (AA) -