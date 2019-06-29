Adana'da narkotik ekiplerince yapılan 15 günlük operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız 5 silah ele geçirildi, yakalanan 238 şüpheliden 43'ü cezaevine gönderildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında merkez Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki 55 mahallede 10-25 Haziran'da operasyonlar düzenledi.Narkotik ekipleri, operasyonlarda 238 şüpheliyi gözaltına aldı.Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, 6 kilo 626 gram esrar, 945 gram eroin, 3 bin 388 uyuşturucu hap, 139 gram toz kokain, 249 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 47 kök Hint keneviri, 142 gram metamfetamin, ruhsatsız 3 av tüfeği ve 2 tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 13 bin 345 lira ele geçirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden 166'sı savcılıkça serbest bırakıldı, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden 43'ü tutuklandı, 29'u adli kontrol şartıyla salıverildi.ADANA (AA) -