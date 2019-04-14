Adana'da trenin çarptığı kişi öldü
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, yolcu treninin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Serap Aktaş Koşuyolu mevkisinde rayların üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan Samet Elalmış'a (29), K.O'nun yönetimindeki 62684 sefer sayılı Mersin-İskenderun yolcu treni çarptı.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Elalmış'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Samet Elalmış'ın telefonla konuşarak yürüdüğü, bu sırada treni fark etmeyerek, altında kaldığı iddia edildi.
ADANA (AA) -