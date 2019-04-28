Adana'da düzenlenen ton balığı dürümü yeme yarışmasında renkli görüntüler oluştu.Güney Eğitim Vakfı tarafından Adana Atlı Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen bahar şenliği etkinliği kapsamında bir firma tarafından yarışma düzenlendi.Aralarında çocukların da bulunduğu 3'er kişiden oluşan 5 grup, 3 dakika içinde en fazla konserve ton balıklı dürümü yemek için kıyasıya mücadele etti.Her bir gruba 22 dürüm verilen yarışma, büyük bir tencereye kapağın vurulmasıyla başladı.Yarışma sonucunda Çetin Albayrak, eşi Fatma Albayrak ve kayınvalidesi Zübeyde Şenol'dan oluşan grup 15 dürüm yiyerek birinci oldu.Yarışmayı düzenleyen su ürünleri firmasının Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nil Ece Yamanyılmaz, yaptığı açıklamada, yörede ton balığı tüketiminin istenen seviyede olmadığını belirterek, şunları söyledi:"Öncelikle insanlara balığın güzel bir protein kaynağı olduğunu hem göstermek hem de tattırmak istedik. Bunu güzel bir yarışmayla taçlandırdık. Aslında ton balığına biraz daha dikkati çekmek istiyoruz. Tüketimi hem lezzetli hem de sağlıklı bir ürün ton balığı. Öğünlerimizde bulunmasıyla ilgili bir farkındalık oluşması lazım."Birinci olan grubun lideri Çetin Albayrak da yemek yemeyi çok sevdiklerini dile getirerek, "Balık da güzel, sosluydu. Yemek konusunda iddialıyız. Her türlü yemek yeriz." dedi.Yarışmada dereceye girenlere ton balığı konserveleri hediye edildi.ADANA (AA) -