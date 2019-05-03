Adana'nın Merkez Seyhan ilçesinde motosikletiyle ters yönde seyreden sürücüyle esnaf arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yeşilyuva Mahallesi'nde Batıkan Ö'nün motosikletiyle ters yönde ilerlemesine çevredeki esnaf tepki gösterdi.Taraflar arasında yaşanan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.Kavgada darbedilen Batıkan Ö, olay yerinden ayrılıp bir süre sonra bölgeye kardeşleri Kadir ve Emrah Ö. ile geldi.Tarafların yakınları arasında yaşanan ve pompalı tüfeğin de kullanıldığı kavgada bir kişi silahtan çıkan saçmalarla, 3 kişi de darp sonucu yaralandı.Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olayda silah kullandığı öne sürülen şüpheliler Kadir ve Emrah Ö. gözaltına alındı.ADANA (AA) -