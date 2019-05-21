Adana'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Orhan Ekinci Bulvarı'nda İbrahim U’nun kullandığı 01 F 1644 plakalı otomobille, Atakan Ö'nün kontrolündeki 01 ABZ 047 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Atakan Ö. hayatını kaybederken, hafif yaralanan otomobil sürücüsü İbrahim U. ayakta tedavi edildi.
Motosiklet sürücüsü Atakan Ö'nün bir ay sonra askere gideceği öğrenildi.
ADANA (AA) -