Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde refüje çarpan motosikletteki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.Ömer Kaya (30) ve kuzeni Nurullah Kaya'nın (25) bulunduğu sürücüsü henüz belirlenemeyen 01 LJ 166 plakalı motosiklet, Turhan Cemal Beriker Bulvarı Asri Mezarlığı kavşağında, M.B. yönetimindeki 01 BDJ 96 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak refüje çarptı.Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı Nurullah Kaya'yı özel bir hastaneye, kuzenini ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.Nurullah Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Hafif ticari aracın sürücüsü , ifadesinin alınması için Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.ADANA (AA) -