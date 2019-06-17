GÜNCELLEME - Adana merkezli 4 ilde terör operasyonu

Adana'da merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.Ekipler, yaklaşık 6 ay süren çalışmalar kapsamında terör örgütünün düzenlediği sokak eylemlerine katıldığı molotofkokteyli, hava fişek ve el yapımı patlayıcı attığı ileri sürülen 35 şüphelinin adreslerini tespit etti.Özel harekat polislerinin de desteğiyle Adana, Antalya, Niğde ve Mardin'deki adreslere baskın düzenleyen ekipler, şafak vakti yapılan baskınlarda koçbaşıyla kapıları kırılan evlerde arama yapıldı. Uzun namlulu silah taşıyan bazı polisler de sokak girişlerinde önlem aldı.Gözaltına alınan aralarında kadınlarında bulunduğu çok sayıda şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.Adana merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 30 şüpheli gözaltına alındı.Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adana, Antalya, Niğde ve Mardin'de operasyon gerçekleştirildi.Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, hakkında gözaltı kararı verilen 7'si 18 yaşından küçük 35 şüpheliden 30'u yakalandı.Hakkında gözaltı kararı bulunan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.Açıklamada, şüphelilerin, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, örgütsel pankart ve afiş asıp, duvarlara yazı yazarak terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve örgüt adına yasa dışı meşaleli yürüyüş yapma, el yapımı patlayıcı ile havai fişekli saldırı eylemlerinde bulunduklarının değerlendirildiği kaydedildi.ADANA (AA) -