Adana'da kuyuya düşen kuzuyu itfaiye kurtardı
Adana'da itfaiye ekibi, kuyuya düşen kuzuyu kurtarıp sahibine teslim etti.
Ceyhan ilçesinin Büyükmangıt Mahallesi'nde Murat Kaya'ya ait kuzu evin arka bahçesinde bulunan kuyuya düştü.
Kuzuyu düştüğü yerden kendi imkanlarıyla çıkartamayan Kaya, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bunun üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye gelerek kuzuyu kurtarmak için çalışma başlattı.
Kuzu, itfaiye ekiplerince kuyudan çıkartılarak sahibine teslim edildi.
ADANA (AA) -