Adana'da bir eve düzenlenen operasyonda, 261 şişe gümrük kaçağı ve 10 litre sahte içki ile 28 litre saf alkol ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları araştırmayla, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki bir evde satışa hazır kaçak ve sahte içki bulunduğunu tespit etti.Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptığı aramalarda, 261 şişe gümrük kaçağı ve 10 litrelik bidonda sahte içki ile 28 litre saf alkol ele geçirdi.Gözaltına alınan ev sahibi sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.ADANA (AA) -