- Merkez Seyhan ilçesinde bir evde yapılan aramada 18 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandıAdana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 18 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'ndeki bir evde kaçak sigara depolandığını belirledi.Adrese operasyon düzenleyen ekipler 18 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili Suriyeli Hasan M. gözaltına alındı.Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.ADANA (AA) -