Adana'da, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Bahar Şenliği kapsamında düzenlenen "Color Fest" etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu.ÇÜ şenlik alanında üniversite öğrencileri, etkinlik için ellerinde boyalı nişastalarla bir araya geldi.Çeşitli renklerdeki boyalı nişastaları birbirlerinin üzerlerine atan öğrenciler, çalınan müzikler eşliğinde şenlik alanında dans etti.Şenlik kapsamında düzenlenen acı biber yeme yarışması da eğlenceli dakikalara sahne oldu.Bahar Şenliği yarın sona erecek.ADANA (AA) -