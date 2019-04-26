Adana'daAdana'da farklı zamanlarda "ikamet kurşunlama" ve "yaralama" gibi suçlara karışan 9 şüpheli gözaltına alındı.Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs Mahallesi'nde son bir ayda "ikamet kurşunlama" ve "yaralama" gibi 5 suça karışan zanlılara yönelik ortak çalışma başlattı.Ekipler, kimliğini tespit ettiği F.E, A.Ç, U.G, M.E.G, K.P, M.P, R.G, S.T. ve S.P'yi yakalamak için operasyon düzenledi.Ekipleri görüp müstakil evlerin damına çıkıp bitişikteki evlere geçerek kaçmaya çalışan şüphelilerden K.P, S.T. ve F.E. kovalamaca sonucu yakalandı.Diğer 6 şüpheli de yapılan çalışmalarla gözaltına alındı.Çeşitli suçlardan tutuklu bulunduğu cezaevinden firar ettiği ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenilen F.E'nin üzerinde sahte kimlik, tabanca ile bu silaha ait 23 mermi, 30 gram esrar ve 39 uyuşturucu hap ele geçirildi.Şüphelilerin kaçtığı istikamette yapılan aramalarda ise 5 tabanca ile 5 pompalı tüfek bulundu.Yakalanan 9 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.ADANA (AA) -