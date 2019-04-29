Adana'da aranan hükümlü yakalandı

Adana'da polis, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hapis cezası kesinleşen kişilere yönelik çalışma başattı.

Ekip yaptığı araştırmayla, "sahte banka ve kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama" suçundan hakkındaki 24 yıl 2 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Yusuf T'nin (49) merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Bölgeye giden ekipler, sokakta gördükleri hükümlüyü yakaladı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen hükümlü, daha sonra sevk edildiği adliyede işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.



ADANA (AA) -

