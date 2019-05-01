Adana ve Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ve örgüte eleman kazandırdığı ileri sürülen 24 şüpheli adliyeye gönderildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ve örgüte eleman kazandırdığı öne sürülen şüphelilere yönelik dün Adana ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 2'si Suriye uyruklu 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Yapılan araştırmalarda, Suriye uyruklu zanlılar M.M.A. ve F.M.A'nın ülkelerinde süren iç savaşta terör örgütü YPG/PKK saflarında yer aldığı iddia edildi.Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.- OperasyonAdana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün 26 ayrı adrese şafak vakti operasyon düzenlemişti.Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda aralarında örgüte eleman kazandırdığı ileri sürülen 2 Suriyelinin de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti.ADANA (AA) -