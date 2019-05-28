Adana ve Kayseri'de fuhuş operasyonu

- Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı

Adana'nın Kozan ilçesi merkezli 2 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 zanlı yakalandı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçlarından haklarında gözaltına kararı verilen, Adana il merkezinde 2, Kozan ilçesinde 18, Kayseri'nin Develi ilçesinde de 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin ikametlerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Firari 4 zanlının aranması için çalışmaların sürdüğü operasyon kapsamında, adreslerde bulunan dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



ADANA (AA) -

