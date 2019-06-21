GÜNCELLEME - Adana merkezli uyuşturucu operasyonu

Adana merkezli iki ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.Soruşturma kapsamında Adana merkezli iki ilde arama yapılması için 60 adres tespit edildi, 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.500 polisin katıldığı ve özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, baskın yapılacak bir evin sokak girişleri kapatıldı.Ekiplerin eve baskın yaptığı sırada 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, polisi fark edince evinin damından zemine atlayıp bir süre kaçtı.Hükümlünün kaçtığını fark eden ekipler, "dur" ihtarında bulunarak havaya ateş açtı. Ara sokaklarda yalın ayak kaçarak izini kaybettirmeye çalışan hükümlü ekipler tarafından kısa sürede yakalandı.Ekipler, baskın yaptıkları evlerdeki aramalarda 180 uyuşturucu hap, 57 gram eroin, 76,72 gram metamfetamin, 58 gram esrar, 13,96 gram kokain, 2,88 gram skunk, 10,54 gram sentetik kannabinoid ele geçirdi.Operasyon kapsamında gözaltına alınan çok sayıda şüpheli Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.Adana merkezli iki ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında 37 şüpheli gözaltına alındı.Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.Soruşturma kapsamında Adana ve Gaziantep'te 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Özel harekat ekiplerinin destek verdiği ve 500 polisin katıldığı operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.Eve yapılan baskın sırasında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, polisi fark edince damdan zemine atlayıp bir süre kaçtı.Durumu fark ederek havaya ateş açan polis, ara sokaklarda yalın ayak kaçarak izini kaybettirmeye çalışan hükümlüyü yakaladı.Ekipler, evlerdeki aramalarda 809 uyuşturucu hap, 58,9 gram eroin, 318,15 gram esrar, 13,96 gram kokain, 13,35 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 187 gram sentetik uyuşturucu ve bir av tüfeği ile 27 fişek ele geçirdi.Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.Firari 21 şüphelinin arandığı öğrenildi.ADANA (AA) -