Adana merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 56'sı meslekten ihraç edilen 58 polis adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Adana, Ankara, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Karaman, Mersin, Nevşehir ve Osmaniye'de 9 Nisan'da düzenlenen operasyon kapsamında, 8 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 58'e yükseldi.Kanun Hükmünde Kararname ile 56'sı meslekten ihraç edilen 58 polis, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.Şüphelilerin, örgüt içerisinde "zümre başkanı/öğretmen/vekil şahıs" olarak adlandırılan "mahrem imamlara" bağlı bulundukları, 17/25 Aralık sürecinin ardından FETÖ ile bağlarını koparmadıkları ve örgüt faaliyetlerine devam ettikleri öne sürülmüştü.ADANA (AA) -