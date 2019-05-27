Adana merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 35 kişiden 22'si serbest bırakıldı, 13'ü adliyeye sevk edildi.Pozantı Cumhuriyet Başsavcılığınca ofisleri Ankara'da bulunan ve internet sitelerine reklam vererek kendilerini finans şirketinin sahibi, çalışanları olarak tanıtan şebekeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 35 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Zanlılardan 22'si ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 13 şüpheli ise güvenlik önlemleri altında Pozantı Adliyesine sevk edildi.Sevk sırasında fenalaşan bir kadın zanlı güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle kendi geldi.Bu arada, şüphelilerin adliyeye getirilmesi sırasında bazı yakınları, görüntü almaya çalışan basın mensuplarına tepki gösterdi.- OlayPozantı Cumhuriyet Başsavcılığınca ofisleri Ankara'da bulunan ve internet sitelerine reklam vererek kendilerini finans şirketinin sahibi ve çalışanları olarak tanıtan şebekeye yönelik soruşturma başlatmıştı.Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 9 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Adana, Ankara, Sakarya, Artvin, Kocaeli ve Mersin'de belirlenen 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda 16’sı kadın 35 şüpheli gözaltına alınmıştı.Adreslerde yapılan aramada çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, para sayma makinesi ve POS cihazı ele geçirilmişti.ADANA (AA) -