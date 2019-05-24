Adana merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu

- Koşulsuz kredi vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 16'sı kadın 35 şüpheli gözaltına alındı

- Şüphelilerin aylık yaklaşık 2 milyon lira haksız kazanç sağladığı öne sürüldü

Adana merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 16'sı kadın 35 zanlı gözaltına alındı.

Pozantı Cumhuriyet Başsavcılığınca, ofisleri Ankara'da bulunan ve internet sitelerine reklam vererek kendilerini finans şirketinin sahibi ve çalışanları olarak tanıtan şebekeye yönelik soruşturma başlatıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 9 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Adana, Ankara, Sakarya, Artvin, Kocaeli ve Mersin'de belirlenen 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 16’sı kadın 35 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, para sayma makinesi ve POS cihazı ele geçirildi.

Şebeke üyelerinin maddi imkansızlık içinde olan kişileri "kefilsiz, dosya masrafsız ve koşulsuz" kredi vaadiyle dolandırdıkları, GSM şirketleri üzerinden cep telefonu satışı yapılmış gibi göstererek borçlandırdıkları, tutarın yarısını aldıkları, diğer yarısını da borçlandırdıkları kişilere verdikleri öne sürüldü.

Hem vatandaşları hem de GSM şirketlerini dolandırdıkları tespit edilen şebeke üyelerinin, 9 aylık soruşturma süresince binlerce kişiye telefon satmış gibi gösterdikleri, aylık 1,5-2 milyon lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Şebekenin, kredi kartı borcu bulunan kişilerin ödemelerini de yüzde 10 faiz karşılığında yaptıkları tespit edildi.



ADANA (AA) -

