Abla kardeşe ruj değiştirme dayağı iddiası

Abla kardeşe ruj değiştirme dayağı iddiası
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
  - Abla kardeşe ruj değiştirme dayağı iddiası  
  - Genç kız artık makyajı bıraktı   
  - Antalya’nın Kepez ilçesindeki bir semt pazarından 10 liraya aldığı iki ruju renklerinin farklı olması nedeniyle değiştirmek isteyen genç kız ve ablası pazarcı tarafından yumrukla darp edildi   
  - Pazarcıdan şikayetçi olan genç kız ise artık ruj kullanmayı ve makyajı bıraktığını söyledi  
 
- Antalya’nın Kepez ilçesindeki bir semt pazarından iddiaya göre, 10 liraya aldığı iki ruju renklerinin farklı olması nedeniyle değiştirmek isteyen genç kız ve ablası pazarcı tarafından yumrukla darp edildi. Pazarcıdan şikayetçi olan genç kız ise artık ruj kullanmayı ve makyajı bıraktığını söyledi.   
  Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi’nde ailesiyle yaşayan 19 yaşındaki Derya Tilki, geçen cuma günü aynı mahalledeki kapalı semt pazarına gitti. Aylardır aynı pazarcı esnafından alışveriş yapan Tilki, 10 liraya 2 adet kalem ruj alıp eve gitti. Evde aldığı rujların önceden aldığı rujlarla renklerinin tutmadığını gören genç kız değişim yapmak için pazara geri döndü. Değişim yapmak istediğini pazarcı E.Ç.’ye söyleyen Derya Tilki, ürünün açıldığını ve değişim yapılamayacağı cevabı aldı.  Bu sırada pazarda bulunan evli ve bir çocuk annesi abla Remziye Esen, kardeşiyle pazarcı arasındaki sorunu çözmeye çalıştı. Sonuç alınamayınca abla kardeş ve esnaf arasında tartışma çıktı. Derya Tilki, olay yerinden ayrılmak isterken kazayla Pazar arabası kozmetik tezgahına takıldı. Olayın kasıtlı yapıldığını zanneden esnaf ve yanındaki eşi iddiaya göre abla kardeşe hakaret etti. 
 
  "Anneme küfür etti" 
  Annesine küfür edilmesine çok sinirlenen eski lisanslı boksör Derya Tilki, “İki ruju 10 liraya aldım. Eve gittiğimde rujlarını renklerinin aynı olmadığını fark ettim. Geri geldim pazara ve ürünü değiştirmek istedim. Deneme yapılan ürünün değiştirilemeyeceğini söylediler.  Bu sırada ablam yanımdan geçerken olaya müdahil oldu. Ablama aldığım rujun ambalajsız satıldığını söyledim. Ablam da pazarcı ile sorunu çözmeye çalıştı. Ama esnaf ikna olmadı. Arka bölüme geçerken de pazar arabam tezgaha takıldı.  Geri dönüşümüzde tekrar değişim yapmak istediğimizi söyledik. O da bana, 'Sana satılacak bir ürünüm yok.' dedi. Karısı hakaretler etmeye başladı. Anneme küfür edince, bende tezgahtaki rimeli kadının göbeğine attım” dedi. 
 
  "Sonuna kadar şikayetçiyiz" 
  Bunun üzerine pazarcı E.Ç.’nin sinirlendiğini ve  ablasını geçip kendisine yumrukla vurduğunu ileri süren Derya Tilki, “Ablamı kenara atıp ağzıma vurdu, boğazıma sıktı. Kafamı demirlere vurdu. Belime vurdu. Yerlerde sürüklendik, dövdüler. Esnaflar kurtardı. Yoksa şuan  hastanedeydik. Polise şikayette bulunduk. Davamızın sonuna kadar da takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı. 
 
  "Makyajı bıraktı" 
  Olayın korkusunu halen yaşadığını dile getiren Derya Tilki, “ Birkaç yıldır makyaj yapıyordum. Artık bıraktım. Makyaj yapmayı seviyordum. Bu olaydan sonra makyajı bıraktım, soğudum. Ruju her elime aldığımda o talihsiz olay aklıma geliyor” diye konuştu. 
 
  "Bizi öldürebilirdi" 
  Abla Remziye Esen ise kardeşi ile pazarcı arasındaki sorunu çözmeye çalışmak için uğraştığını ancak başarılı olamadığını belirtti. E.Ç.’nin değiştirilecek ürünü olmadığını, parasıyla yeni ürün almaları gerektiğini söylediğini anlatan Esen, “ Sorunu çözemedik eşi bir anda hakaret etmeye başladı. Kardeşim darp edildi. Gücümüz yetmedi. Bende kolumdan yaralandım. Olay gününden beri uyuyamıyorum. Boğazından sıkılan kardeşim cam havliyle E.Ç.’nin ağzına gelen parmağını ısırdı. Öldürecekti kardeşimi, zaten boğazında iz var. Şikayetçiyiz. Hakkımızın sonuna kadar savunacağız. 10 liralık ruj adam da öldürebilirlerdi. O öfkeyle ne yaptığını bilmiyordu. Tüm pazarcı esnafı şahit” dedi. 
  İki kadının suçlamalarını kabul etmeyen E.Ç.’nin kardeşlerden şikayetçi olduğu öğrenildi. 
 
AW495976_01AW495976_02AW495976_03AW495976_04AW495976_05AW495976_06AW495976_07


İHA
                                         
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
''Aşure günü'' gerçekleşen mucizeler
Isparta'da Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
Isparta Eski devlet hastanesi binası saniyeler içinde tamamen yıkıldı
KGM'den Isparta'da Trafiğe Kapalı Yol Uyarısı!
Isparta’da ruhsatsız silah operasyonu
“İŞ’TE ANNE PROJESİ”
Isparta KYK yurtlarına rekor kayıt!
Isparta Valisi gazilerle futbol maçı yaptı
Isparta Şehir Hastanesi’nde Yeni Dönem!
Isparta'daki başıboş at polisi alarma geçirdi
Isparta'da çatı yangını korkuttu!
Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Emekliliğe etkisi var
Bakanlık açıkladı! 22 yaş sınırı getirildi
ISPARTA'DA 'KOŞABİLİYORKEN KOŞ' FUTBOL TURNUVASI SONA ERDİ
Isparta'da planlı elektrik kesintisi
Isparta esnafı, sosyal deney yapan öğrenciyi aç bırakmadı
Çünür Yenişehir’de asfalt hamlesi
Borcu olanlar dikkat! Uygulama devreye girdi
Isparta’da 19 Eylül Gaziler Günü
SDÜ'de, 37 Öncelikli Alanda 97 öğrenciye YÖK bursu
Başkan Günaydın: “Isparta en temiz ve kaliteli suyu Türkiye’de en ucuza içiyor”
Rektör Çarıkçı: “Gaziler yaşayan anıtlardır”
Yürürlüğe girdi! Yapmayana iskan yok
Yerli Üretim Logosu Belli Oldu...
Flaş dolar hamlesi! Merkez Bankası'na yeni yetki
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıYurdum insanından Karpuz SanatıIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'
perde firmalarıısparta döner siparişISPARTA ÖĞRENCİ YURTLARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Evlenene 24 maaşlık ödemeEvlenene 24 maaşlık ödeme17 Eylül 2018
Burdur İş Kur' da iş kuyruğuBurdur İş Kur' da iş kuyruğu14 Eylül 2018
Arçelik Burdur'a Çıkarma Arçelik Burdur'a Çıkarma 16 Eylül 2018
Başkan Günaydın: “Isparta en temiz ve kaliteli suyu Türkiye’de en ucuza içiyor” Başkan Günaydın: “Isparta en temiz ve kaliteli suyu Türkiye’de en ucuza içiyor” 19 Eylül 2018
Türkiye'nin ilk müstakil güreş kompleksi inşaatı Isparta'da yükseliyorTürkiye'nin ilk müstakil güreş kompleksi inşaatı Isparta'da yükseliyor18 Eylül 2018
Isparta’da otomobille motorlu bisiklet çarpıştı: 1’i ağır, 2 yaralıIsparta’da otomobille motorlu bisiklet çarpıştı: 1’i ağır, 2 yaralı17 Eylül 2018
Isparta Senirkent’te şüpheli ölümIsparta Senirkent’te şüpheli ölüm17 Eylül 2018
Isparta’da trafik kazası: 1 yaralı Isparta’da trafik kazası: 1 yaralı 18 Eylül 2018
ISPARTA'DA KURUMLARA 199 KİŞİ ALINACAKISPARTA'DA KURUMLARA 199 KİŞİ ALINACAK17 Eylül 2018
​Milyonlara müjde! O günler emekliliğe sayılacak​Milyonlara müjde! O günler emekliliğe sayılacak17 Eylül 2018
FETÖ mücadelecisi olduklarını söyleyip suç örgütü kuran şahıslar hakkında kamu davası FETÖ mücadelecisi olduklarını söyleyip suç örgütü kuran şahıslar hakkında kamu davası 14 Eylül 2018
Bakanlık açıkladı! 22 yaş sınırı getirildiBakanlık açıkladı! 22 yaş sınırı getirildi20 Eylül 2018
Emekliye para iadesiEmekliye para iadesi18 Eylül 2018
Isparta'da 6 saat planlı elektrik kesintisiIsparta'da 6 saat planlı elektrik kesintisi14 Eylül 2018
Eski Isparta devlet hastanesi yıkıldıEski Isparta devlet hastanesi yıkıldı14 Eylül 2018
Isparta'da Sav Kasabasında 1. Ergen Festivali düzenlendiIsparta'da Sav Kasabasında 1. Ergen Festivali düzenlendi16 Eylül 2018
Kıdem tazminatına zam yapıldıKıdem tazminatına zam yapıldı18 Eylül 2018
Isparta'da O kaza öncesinde, otomobilin ’drift’ yaptığı iddiası Isparta'da O kaza öncesinde, otomobilin ’drift’ yaptığı iddiası 17 Eylül 2018
Isparta’da korkutan ev yangını!Isparta’da korkutan ev yangını!16 Eylül 2018
Isparta Şehir Hastanesi’nde Yeni Dönem!Isparta Şehir Hastanesi’nde Yeni Dönem!20 Eylül 2018