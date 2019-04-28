- "AB'deki en büyük özel markalı sakız üreticisiyiz"

Ülker Türkiye Bölgesi Başkanı Mete Buyurgan, AB'deki en büyük özel markalı sakız üreticisi olduklarını belirterek, "2018'deki 65 milyon dolarlık ihracatımızı 2019'da 75 milyon dolara çıkaracağız. 2 yıl içerisinde ihracatımızı 100 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.Buyurgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’de Ülker Oneo, Yupo, Kremini gibi markaların üretici şirketi olan Continental Confectionery Company'nin (CCC), Avrupa'nın en çok tanınan sakız üreticilerinden Danimarkalı Gumlink firmasıyla Yıldız Holding'in yüzde 50-yüzde 50 ortaklığıyla 2009'da kurulduğunu hatırlattı.Gumlink’in Danimarka'da bulunan fabrikasını Türkiye'ye taşıyarak ve Avcılar'daki Baycan tesisiyle birleştirip Çorlu'da, piyasadaki bütün formatları üretebilecek bir sakız şeker fabrikası kurduklarını aktaran Buyurgan, "Fabrikaya bugüne kadar 120 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirildi. 42 bin ton üretim kapasitemiz var. En son, çok sevilen 7’li ministick sakızımız ve Yupo Çokojelo ürünümüz için Aralık 2018'e kadar 6 milyon avro civarında kapasite yatırımı yaptık." dedi.Buyurgan, fabrikada 56 farklı hattın bulunduğunu belirterek, "Bu da bize dünyanın her yerinden gelen farklı müşteri talep ve tercihlerine çok daha esnek cevap verme imkanı sunuyor. Sakız ve şeker kategorisinde piyasadaki tüm formatların tamamına yakınını üretme imkanına sahibiz. Ayrıca, müşterilerimizden gelen talepleri 3 gün gibi kısa bir sürede üretip sevk etme kabiliyetine sahibiz. Bin çalışanımız var. Bu da bölgede ciddi istihdam gücü yaratıyor. Fabrikadan çıkan bine yakın ürünün yüzde 65'ini başta AB ülkeleri olmak üzere ihraç ediyoruz." ifadelerini kullandı.Çorlu'da kurulan sakız ve şekerleme fabrikasının, 10 yıldır ileri teknoloji ve kapasiteyle global pazara kaliteli ürünler sunmak amacıyla üretim yaptığını aktaran Buyurgan, ürün geliştirme yetkinliği ve yüksek üretim kapasiteleriyle şekerleme ve sakız kategorilerinde geniş bir ürün portföyüyle hem markalı hem de özel üretim yaptıklarını anlattı.Yılda 320 milyon paket sakız ve 200 milyon paket şeker ürettiklerini bildiren Buyurgan, "Ürün gamımızda kendi pazarının en çok satan sakız ve şekerleme ürünlerini ve sektörün en son yeniliklerini barındırıyoruz. CCC, Avrupa ve dünyanın en büyük perakendecilerine inovatif ürünler üretiyor. Devamlı yenilik prensibi, uzman kadromuz, zengin ürün portföyümüz, farklı paketleme seçeneklerimiz, hızlı ve güvenli lojistik servisimiz, güçlü pazarlama desteğimiz CCC'yi, hem Türkiye’de hem de dünyada şekerleme ve sakız alanında en iddialı isimlerden birisi haline getirdi." şeklinde konuştu.- "CCC, tek başına tüm Türkiye'nin sakızını üretecek kapasitede"Mete Buyurgan, Türkiye'deki sakız pazarının 15 bin ton olduğuna işaret ederek, CCC şirketinin tek başına tüm Türkiye'nin sakızını üretecek kapasitede olduğunu söyledi.Buyurgan, şunları kaydetti:"AB'deki en büyük özel markalı sakız üreticisiyiz. Orada büyük müşterilerimiz var. Avrupa'nın en büyük zincir marketlerinin kendi markalı ürünleri de oluyor. Biz kendi işimizin yanı sıra onların da üretimlerini gerçekleştiriyoruz. Bu müşterilerimize ciddi bir konsept desteği veriyoruz. Yapımız diğer firmalardan değişik. Bu işleri yürüten Danimarka'da CCC'nin altında bir satış departmanımız, ABD, İtalya, İspanya, Rusya, Almanya ve İngiltere'de yerleşik satış ekibimiz var.Buradaki arkadaşlarımız tüm satışlardan sorumlular. Bizi tercih etme nedenleri arasında; sürdürülebilir kalite, inovasyon, Avrupa'da büyük bir depomuzun olması, ürünleri zamanında teslim etmemiz ve güven yer alıyor. Zamanında teslimat başarı oranımız yüzde 98. En büyük gücümüz oradan geliyor. Farklı kategorilerde lider bir firma olduğumuz için Yıldız Holding'in verdiği sinerjiyi iyi kullanıyoruz."- "Ülkemizde, sakızlarda en sevilen tatlar nane ve karpuz"Ülker Türkiye Bölgesi Başkanı Buyurgan, Avrupa ve Amerika dahil olmak üzere birçok ülkede, ağırlıklı olarak naneli sakızların tercih edildiğini, meyveli olarak ise globalde en fazla tercih edilen aromanın çilek aroması olduğunu aktardı.Buyurgan, şöyle devam etti:"Ülkemizde ise en çok naneli çeşitler tercih edilirken, onları en sevilen tat olarak karpuz izliyor. Ambalaj formatı olarak İskandinav ülkelerinde poşet formlu sakızlar sevilirken, Avrupa ülkelerinde plastik şişe formatı ve Türkiye’de ministick gibi zarf sakızlar ilgi görüyor.Tüketicilerin sakız tüketme motivasyonlarından bahsedecek olursak ilk sırada nefes tazeleme ve ağız kokusunu giderme yer alıyor. Bu motivasyonları stresi azaltma isteği, diş sağlığına fayda sağlama, oyalanma/can sıkıntısını giderme, tatlı atıştırmalık tüketme isteği gibi motivasyonlar takip ediyor. Son olarak globalde sakız ürünlerinde yer verilen beyanlara bakarsak hızlı ve uzun süren ferahlık, beyazlatma ve diş sağlığını koruma, vitamin içeren ve enerji beyanı olan sakızların trendi artıyor."ABD'de son 3 ayda 14 milyon dolarlık ihracat anlaşması yaptıklarını vurgulayan Buyurgan, "ABD, son 1-2 yıldır odaklandığımız bir bölgeydi. Orada başarılı olduğumuzu görüyoruz. 2018 yılında AB ülkeleri ağırlıklı olmak üzere 60 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. 2018'deki 65 milyon dolarlık ihracatımızı 2019'da 75 milyon dolara çıkaracağız. 2 yıl içerisinde ihracatımızı 100 milyon dolara ulaştırmayı hedefliyoruz. Sakız konusunda iddialıyız. Türkiye’de de Ülker markalı sakızlarımızla son 4 senedir hızlı büyüyoruz." şeklinde konuştu.İSTANBUL (AA) - HANDAN GÜNEŞ -