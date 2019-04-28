"AB'deki en büyük özel markalı sakız üreticisiyiz"

"AB'deki en büyük özel markalı sakız üreticisiyiz"
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA DÖNER SALONLARI
"AB'deki en büyük özel markalı sakız üreticisiyiz"
- Ülker Türkiye Bölgesi Başkanı Mete Buyurgan:
- "AB'deki en büyük özel markalı sakız üreticisiyiz"
- "2018'deki 65 milyon dolarlık ihracatımızı 2019'da 75 milyon dolara çıkaracağız. 2 yıl içerisinde ihracatımızı 100 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz"
- "Bizi tercih etme nedenleri arasında; sürdürülebilir kalite, inovasyon, Avrupa'da büyük bir depomuzun olması, ürünleri zamanında teslim etmemiz ve güven yer alıyor. Zamanında teslimat başarı oranımız yüzde 98. En büyük gücümüz oradan geliyor"
- "Devamlı yenilik prensibi, uzman kadromuz, zengin ürün portföyümüz, farklı paketleme seçeneklerimiz, hızlı ve güvenli lojistik servisimiz, güçlü pazarlama desteğimiz CCC'yi, hem Türkiye'de hem de dünyada şekerleme ve sakız alanında en iddialı isimlerden birisi haline getirdi"

 Ülker Türkiye Bölgesi Başkanı Mete Buyurgan, AB'deki en büyük özel markalı sakız üreticisi olduklarını belirterek, "2018'deki 65 milyon dolarlık ihracatımızı 2019'da 75 milyon dolara çıkaracağız. 2 yıl içerisinde ihracatımızı 100 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.
Buyurgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’de Ülker Oneo, Yupo, Kremini gibi markaların üretici şirketi olan Continental Confectionery Company'nin (CCC), Avrupa'nın en çok tanınan sakız üreticilerinden Danimarkalı Gumlink firmasıyla Yıldız Holding'in yüzde 50-yüzde 50 ortaklığıyla 2009'da kurulduğunu hatırlattı.
Gumlink’in Danimarka'da bulunan fabrikasını Türkiye'ye taşıyarak ve Avcılar'daki Baycan tesisiyle birleştirip Çorlu'da, piyasadaki bütün formatları üretebilecek bir sakız şeker fabrikası kurduklarını aktaran Buyurgan, "Fabrikaya bugüne kadar 120 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirildi. 42 bin ton üretim kapasitemiz var. En son, çok sevilen 7’li ministick sakızımız ve Yupo Çokojelo ürünümüz için Aralık 2018'e kadar 6 milyon avro civarında kapasite yatırımı yaptık." dedi.
Buyurgan, fabrikada 56 farklı hattın bulunduğunu belirterek, "Bu da bize dünyanın her yerinden gelen farklı müşteri talep ve tercihlerine çok daha esnek cevap verme imkanı sunuyor. Sakız ve şeker kategorisinde piyasadaki tüm formatların tamamına yakınını üretme imkanına sahibiz. Ayrıca, müşterilerimizden gelen talepleri 3 gün gibi kısa bir sürede üretip sevk etme kabiliyetine sahibiz. Bin çalışanımız var. Bu da bölgede ciddi istihdam gücü yaratıyor. Fabrikadan çıkan bine yakın ürünün yüzde 65'ini başta AB ülkeleri olmak üzere ihraç ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Çorlu'da kurulan sakız ve şekerleme fabrikasının, 10 yıldır ileri teknoloji ve kapasiteyle global pazara kaliteli ürünler sunmak amacıyla üretim yaptığını aktaran Buyurgan, ürün geliştirme yetkinliği ve yüksek üretim kapasiteleriyle şekerleme ve sakız kategorilerinde geniş bir ürün portföyüyle hem markalı hem de özel üretim yaptıklarını anlattı.
 Yılda 320 milyon paket sakız ve 200 milyon paket şeker ürettiklerini bildiren Buyurgan, "Ürün gamımızda kendi pazarının en çok satan sakız ve şekerleme ürünlerini ve sektörün en son yeniliklerini barındırıyoruz. CCC, Avrupa ve dünyanın en büyük perakendecilerine inovatif ürünler üretiyor. Devamlı yenilik prensibi, uzman kadromuz, zengin ürün portföyümüz, farklı paketleme seçeneklerimiz, hızlı ve güvenli lojistik servisimiz, güçlü pazarlama desteğimiz CCC'yi, hem Türkiye’de hem de dünyada şekerleme ve sakız alanında en iddialı isimlerden birisi haline getirdi." şeklinde konuştu.
 
- "CCC, tek başına tüm Türkiye'nin sakızını üretecek kapasitede"
 
Mete Buyurgan, Türkiye'deki sakız pazarının 15 bin ton olduğuna işaret ederek, CCC şirketinin tek başına tüm Türkiye'nin sakızını üretecek kapasitede olduğunu söyledi.
Buyurgan, şunları kaydetti:
"AB'deki en büyük özel markalı sakız üreticisiyiz. Orada büyük müşterilerimiz var. Avrupa'nın en büyük zincir marketlerinin kendi markalı ürünleri de oluyor. Biz kendi işimizin yanı sıra onların da üretimlerini gerçekleştiriyoruz. Bu müşterilerimize ciddi bir konsept desteği veriyoruz. Yapımız diğer firmalardan değişik. Bu işleri yürüten Danimarka'da CCC'nin altında bir satış departmanımız, ABD, İtalya, İspanya, Rusya, Almanya ve İngiltere'de yerleşik satış ekibimiz var.
Buradaki arkadaşlarımız tüm satışlardan sorumlular. Bizi tercih etme nedenleri arasında; sürdürülebilir kalite, inovasyon, Avrupa'da büyük bir depomuzun olması, ürünleri zamanında teslim etmemiz ve güven yer alıyor. Zamanında teslimat başarı oranımız yüzde 98. En büyük gücümüz oradan geliyor. Farklı kategorilerde lider bir firma olduğumuz için Yıldız Holding'in verdiği sinerjiyi iyi kullanıyoruz."
 
- "Ülkemizde, sakızlarda en sevilen tatlar nane ve karpuz"
 
Ülker Türkiye Bölgesi Başkanı Buyurgan, Avrupa ve Amerika dahil olmak üzere birçok ülkede, ağırlıklı olarak naneli sakızların tercih edildiğini, meyveli olarak ise globalde en fazla tercih edilen aromanın çilek aroması olduğunu aktardı.
Buyurgan, şöyle devam etti:
"Ülkemizde ise en çok naneli çeşitler tercih edilirken, onları en sevilen tat olarak karpuz izliyor. Ambalaj formatı olarak İskandinav ülkelerinde poşet formlu sakızlar sevilirken, Avrupa ülkelerinde plastik şişe formatı ve Türkiye’de ministick gibi zarf sakızlar ilgi görüyor.
Tüketicilerin sakız tüketme motivasyonlarından bahsedecek olursak ilk sırada nefes tazeleme ve ağız kokusunu giderme yer alıyor. Bu motivasyonları stresi azaltma isteği, diş sağlığına fayda sağlama, oyalanma/can sıkıntısını giderme, tatlı atıştırmalık tüketme isteği gibi motivasyonlar takip ediyor. Son olarak globalde sakız ürünlerinde yer verilen beyanlara bakarsak hızlı ve uzun süren ferahlık, beyazlatma ve diş sağlığını koruma, vitamin içeren ve enerji beyanı olan sakızların trendi artıyor." 
ABD'de son 3 ayda 14 milyon dolarlık ihracat anlaşması yaptıklarını vurgulayan Buyurgan, "ABD, son 1-2 yıldır odaklandığımız bir bölgeydi. Orada başarılı olduğumuzu görüyoruz. 2018 yılında AB ülkeleri ağırlıklı olmak üzere 60 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. 2018'deki 65 milyon dolarlık ihracatımızı 2019'da 75 milyon dolara çıkaracağız. 2 yıl içerisinde ihracatımızı 100 milyon dolara ulaştırmayı hedefliyoruz. Sakız konusunda iddialıyız. Türkiye’de de Ülker markalı sakızlarımızla son 4 senedir hızlı büyüyoruz." şeklinde konuştu. 









İSTANBUL (AA) - HANDAN GÜNEŞ -
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Davrazspor BAL'da oynamaya hak kazandı
Isparta'da her bütçeye göre Ramazan yardım kolisi
Uluborlu Beyaza Büründü
Isparta'da mangallık lezzetli etler için adres Kültür Et
Isparta'nın koku sorunu için çalışmalar devam ediyor
Isparta'da uyuşturucu operasyonu
​Isparta'da tarihi eser operasyonu
Koza Tekstil'in 7 katlı yeni şubesi
Türkiye'nin İlk ''SUCUL CANLILAR MÜZESİ'' Isparta'da açıldı
Isparta merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Isparta'da kaçak avcılara para cezası uygulandı
Isparta'da ​“Otizm Farkındalık Ormanı”na 500 Fidan Dikildi
ISUBÜ Orman Oyunları Olimpiyatı Tamamlandı
​Isparta Belediyesi'nde görev değişiklikleri 2019
Isparta'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı
Isparta “Türkiye Sucul Canlılar Müzesi” Açılıyor
ISPARTALI OKÇULARIMIZDAN TARİHİ BAŞARI
Şarkikaraağaç'a Güneş Enerji Santrali (GES)
ISPARTA İŞKUR DUYURDU BU MESLEK BRANŞLARINDA ELEMAN ALINACAK
Isparta'ya Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı
SAV Belediye Başkanı İpekçi ilk nikahını kıydı
Vali Seymenoğlu Minik Kayakçılara Verdiği Sözü Tuttu
Vali Seymenoğlu İslamköy’de İncelemelerde Bulundu
Isparta'ya bilek güreşinde yeni Türkiye dereceleri geldi
3600 Ek gösterge için gözler Meclist'e
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
Isparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaraları
Sarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşü
ISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
ISPARTA ÇOCUK BAKIM BAKIMISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA KASAPLARIIsparta Mobilya FirmalarıISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Karayolları bildirdi Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısıKarayolları bildirdi Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı24 Nisan 2019
ISPARTA İŞKUR DUYURDU BU MESLEK BRANŞLARINDA ELEMAN ALINACAKISPARTA İŞKUR DUYURDU BU MESLEK BRANŞLARINDA ELEMAN ALINACAK25 Nisan 2019
​Isparta Belediyesi'nde görev değişiklikleri 2019​Isparta Belediyesi'nde görev değişiklikleri 201926 Nisan 2019
Burdur'da devrilen traktörün sürücüsü öldüBurdur'da devrilen traktörün sürücüsü öldü23 Nisan 2019
"Hazreti İsa olduğunu" iddia eden öğretmen açığa alındı"Hazreti İsa olduğunu" iddia eden öğretmen açığa alındı22 Nisan 2019
Koza Tekstil'in 7 katlı yeni şubesi Koza Tekstil'in 7 katlı yeni şubesi26 Nisan 2019
3600 Ek gösterge için gözler Meclist'e3600 Ek gösterge için gözler Meclist'e24 Nisan 2019
Türkiye’nin İlk Karanlık Gökyüzü Parkı Isparta’da YapılacakTürkiye’nin İlk Karanlık Gökyüzü Parkı Isparta’da Yapılacak24 Nisan 2019
Türkiye'den İngiliz ve Alman cezaevlerine "kapı" gibi güvenlikTürkiye'den İngiliz ve Alman cezaevlerine "kapı" gibi güvenlik23 Nisan 2019
Isparta'da kazanan takım BAL’a devam edecekIsparta'da kazanan takım BAL’a devam edecek22 Nisan 2019
Bu fuar herkese kazandıracakBu fuar herkese kazandıracak23 Nisan 2019
Isparta merkezli FETÖ/PDY operasyonuIsparta merkezli FETÖ/PDY operasyonu26 Nisan 2019
​Dorsesi yanan tır 10 kilometre boyunca yol aldı​Dorsesi yanan tır 10 kilometre boyunca yol aldı25 Nisan 2019
​YURTDIŞINDAN GELDİ ŞİFAYI ISPARTA'DA BULDU​YURTDIŞINDAN GELDİ ŞİFAYI ISPARTA'DA BULDU22 Nisan 2019
Isparta'nın trafik sorunu için ilk adımIsparta'nın trafik sorunu için ilk adım23 Nisan 2019
Vali Seymenoğlu İslamköy’de İncelemelerde BulunduVali Seymenoğlu İslamköy’de İncelemelerde Bulundu24 Nisan 2019
Isparta'da çocuklar için 23 Nisan çocuk şenliği 2019Isparta'da çocuklar için 23 Nisan çocuk şenliği 201923 Nisan 2019
Isparta'ya Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımıIsparta'ya Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı25 Nisan 2019
Isparta'da hastanedeki çocuklara 23 Nisan SürpriziIsparta'da hastanedeki çocuklara 23 Nisan Sürprizi22 Nisan 2019
81 ilde "Huzurlu Sokaklar Uygulaması"81 ilde "Huzurlu Sokaklar Uygulaması"23 Nisan 2019