A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Hırvatistan'ı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde
TÜRKİYE
G.Tarihi: 01.09.2019 23:09
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Türkiye, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Hırvatistan'ı 3-2 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Türkiye karşılaşmanın ilk setine biraz tutuk başlarken, 3-1'lik skorla geriye düştü. Milli takım oyunda dengeyi kurmasına rağmen bir türlü hücumda istenilen performansa ulaşamadı. Takımın hücumda aksaması sonrasında alınan mola sonrasında müthiş bir performans sergileyen milliler, hücumda Eda Erdem Dündar'ın smaçlarıyla 14-13 üstünlüğü yakaladı. Bu üstünlüğünü set sonuna kadar sürdüren milliler, Gözde Yılmaz'ın başarılı bloğu sonrasında seti 26-24 kazandı ve 1-0 öne geçti.

Ay-yıldızlılar bu sete ilk sete oranla daha iyi başladı. İlk sette olduğu gibi yine file önünde Eda Erdem Dündar'ın smaçlarıyla 7-4 üstünlük yakaladı. Rakip Hırvatistan'da Ikic, Samadan ve Brcic'in etkili smaçlarıyla maçtan kopmadı ve skorda 11-9 üstünlüğü ele geçirdi. Milliler konuk ekibin öne geçmesinin ardından yine hücumda sıkıntı yaşadı ve bir türlü organize olamadı. Hücumdaki sıkıntıları aşamayan milliler üst üste basit hata yapınca tabelada 22-17 geriye düştü. Rakibin etkili oyunu karşısında tutunamayan mililer ikinci seti 25-18 kaybetti ve durum 1-1 oldu.

Türkiye üçüncü sete kötü başlayınca rakip bir anda 3-0'lık skorla öne geçti. Eda Erdem Dündar'ın file önündeki ve savunmadaki performansıyla milliler 4-4'lük skorla eşitliği yakaladı. Ay-yıldızlıların beraberliği yakalamasının ardından rakibin hücumlarında savunmada hatalar yapan milliler, skorda 14-11 geride kaldı. Alınan molalar sonrasında hücumda ve savunmada toparlanan milli takım, skoru 21-20'ye taşıdı. Son anları büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada Hırvatistan Ikic'in smacıyla seti 33-31 kazanarak, 2-1 öne geçti.

Milli takımda dördüncü sette oyuna giren Fatma Yıldırım takımı ateşleyen isim oldu. Milli oyuncu özellikle file önündeki smaçlarıyla takıma sayılar kazandırarak 8-7 öne geçmesini sağladı. Ay-yıldızlılar savunmada Kübra Çalışkan ve Meliha İsmailoğlu, hücumda da Fatma Yıldırım ile 17-14'lük skorla üstünlüğünü sürdürdü. Bu sette Fatma Yıldırım ile birlikte öne çıkan Eda Erdem Dündar'ın smaçları milli takımı ateşledi. Milliler 24-22 önde girdiği seti 25-22 kazandı ve 2-2 eşitliği sağladı.

Beşinci ve son sete iyi başlayan milliler ilk sayısını Meliha İsmaioğlu'nun smacıyla elde etti. Üst üste sayılar bulan ve skoru 3-0'a taşıyan Türkiye'nin iyi oyunu karşısında rakip Hırvatistan mola alarak ay-yıldızlıları durdurmaya çalıştı. Hırvatistan moladan sonra da hücumda ve savunmada kötü oyununa devam edince milliler skoru 6-0'a getirdi. Saha değişikliğin sonra oyundan düşen milli takım karşısında Hırvatistan skorda 11-11 eşitliği sağladı. Son setin son bölümleri büyük bir çekişmeye sahne olurken, maçın yıldızı Eda Erdem Dündar smacıyla takımına 16-14 seti, maçı da 3-2 kazandırdı.

Türkiye bu sonucun ardından çeyrek finale yükseldi. Milliler, son 16 turunda Yunanistan'ı 3-0 mağlup eden Hollanda ile 4 Eylül Çarşamba günü Ankara'da karşılaşacak.

Muhabir: Ömer Hakan Kibar

 

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