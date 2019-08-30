A Milli Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası karnesi

Milliler, beşinci kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek. 2002'de katıldığı ilk şampiyonada 9'uncu, 2006'da 6'ncı olan Türkiye, ev sahibi olduğu 2010 yılında gümüş madalya alarak en büyük başarısını elde etti.

A Milli Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası karnesi
TÜRKİYE
G.Tarihi: 30.08.2019 14:07
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, tarihinde 5. kez bu büyük organizasyonda yer alacak.

Türkiye, kupaya ilk kez 2002'de katıldı. Milliler, ABD'deki organizasyonun ardından 2006'da Japonya'da gerçekleştirilen turnuvada "wildcard" hakkıyla yer aldı. 2010'da ev sahibi sıfatıyla Dünya Kupası'nda mücadele eden milliler, İspanya'nın ev sahibi olduğu 2014'teki organizasyona yine "wildcard" alarak katıldı.

2002'de 9. oldu

Türkiye'de yapılan 32. Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan Türkiye, başantrenör Aydın Örs yönetiminde tarihinde ilk kez 2002'de ABD'de yapılan Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Dünya Şampiyonası'nda B Grubu'nda mücadele eden Türkiye, 4'lü grupta 3. olarak 2. tura yükseldi. İkinci turda E Grubu'nda 5. olan milliler, klasman maçlarında Çin ve Rusya'yı yenerek 9. oldu.

2006'yı 6. sırada tamamladı

Türkiye, 2006'da Japonya'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Şampiyonası'na iyi başladı ve birinci turdaki C Grubu mücadelesinde ilk 4 maçını kazandı.

Beşinci ve son maçında Yunanistan'a yenilen milliler, grubu ikinci sırada tamamlayarak 2. tura yükseldi. İkinci turda Slovenya'yı mağlup ederek çeyrek finale çıkan Türkiye, bu turda Arjantin'e yenildi.

Klasman maçında Litvanya'yı uzatmada yenen milliler, beşincilik maçında ise Fransa'ya mağlup olarak, şampiyonayı altıncı sırada tamamladı.

2010'da tarihi başarı

2010 yılında ev sahibi olduğu için şampiyonada direkt yer alan Türkiye, tarihindeki en büyük başarıyı elde etti.

Ankara'da oynadığı 1. tur C Grubu'ndaki 5 maçını da kazanan Türkiye, gruptan lider olarak çıktı. İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda 2. turda Fransa'yı, çeyrek finalde Slovenya'yı mağlup eden milliler, yarı finalde Sırbistan'ı Kerem Tunçeri'nin bitime 4,3 saniye kala attığı kritik basketle 83-82 yenerek tarihinde ilk kez finale çıktı.

Türkiye, finalde karşılaştığı ABD'ye 81-64 mağlup olarak, ikinci oldu ve tarihinde ilk kez kürsüye çıktı.

2014'te çeyrek finale kadar yükseldi

İspanya'nın ev sahipliğinde 2014'te gerçekleştirilen Dünya Kupası'nda "wildcard" ile katılan Türkiye, çeyrek finale kadar yükseldi.

C Grubu'nda 3 galibiyet ve 2 yenilgiyle üçüncü sırada yer alan milliler, son 16 turunda Avustralya'ya üstünlük kurarak çeyrek finale yükseldi. Türk Milli Takımı, çeyrek finalde Litvanya'ya mağlup olarak turnuvayı tamamladı.

33 maçta 22 galibiyet

Türkiye, katıldığı 4 Dünya Şampiyonası'nda toplam 33 maç yaptı.

A Milli Takım, 33 maçın 22'sinde sahadan galibiyetle ayrılırken, 11 maçta rakiplerine yenildi.

ABD'de 2002'de yapılan şampiyonada 8 maçta 4 galibiyet, 4 yenilgi alan milliler, Japonya'da 2006'da ise 9 maçtan 6 galibiyet, 3 yenilgiyle ayrıldı. Türkiye, gümüş madalya kazandığı 2010 Dünya Şampiyonası'nda 9 maçta 8 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. Milliler, 2014 Dünya Kupası'nı ise 7 maçta 4 galibiyet, 3 yenilgiyle tamamladı.

En farklı sonuçlar

Türkiye en farklı galibiyetini ev sahibi olduğu 2010 Dünya Şampiyonası'nda aldı.

Turnuvada C Grubu'ndaki son maçında Çin'i 47 sayı farkla (87-40) yenen milliler, Dünya Kupası tarihindeki en farklı galibiyeti elde etti.

A Milli Takım, en farklı yenilgisini ise 2002'de ilk kez katıldığı şampiyonada aldı. Türkiye, bu şampiyonada ikinci turda Yugoslavya'ya 32 sayı (110-78) farkla yenildi.

Maçlar ve sonuçlar

Milli takımın 2002'deki Dünya Şampiyonası'nda yaptığı maçlar ve sonuçlar:

1. tur B Grubu:

Türkiye-Porto Riko: 75-78

Türkiye-Brezilya: 86-88

Türkiye-Lübnan: 107-80

2. tur E Grubu:

Türkiye-İspanya: 64-87

Türkiye-Angola: 86-66

Türkiye-Yugoslavya: 78-110

Klasman maçları:

Türkiye-Çin: 94-86

Türkiye-Rusya: 91-86

Türkiye'nin 2006'daki Dünya Şampiyonası'nda yaptığı maçlar ve sonuçlar:

1. tur C Grubu:

Türkiye-Litvanya: 76-74

Türkiye-Avustralya: 76-68

Türkiye-Brezilya: 73-71

Türkiye-Katar: 76-69

Türkiye-Yunanistan: 69-76

2. tur:

Türkiye-Slovenya: 90-84

Çeyrek final:

Türkiye-Arjantin: 58-83

Klasman maçları:

Türkiye-Litvanya: 95-84

Türkiye-Fransa: 56-64

Türkiye'nin 2010 Dünya Şampiyonası'nda yaptığı maçlar ve sonuçları:

1. tur C Grubu:

Türkiye-Fildişi Sahili: 86-47

Türkiye-Rusya: 65-56

Türkiye-Yunanistan: 76-65

Türkiye-Porto Riko: 79-77

Türkiye-Çin: 87-40

2. tur:

Türkiye-Fransa: 95-77

Çeyrek final:

Türkiye-Slovenya: 95-68

Yarı final:

Türkiye-Sırbistan: 83-82

Final:

Türkiye-ABD: 64-81

Millilerin 2014 Dünya Kupası'nda oynadığı karşılaşmalar ve aldığı sonuçlar şöyle:

C Grubu:

Türkiye-Yeni Zelanda: 76-73

Türkiye-ABD: 77-98

Türkiye-Ukrayna: 58-64

Türkiye-Finlandiya: 77-73

Türkiye-Dominik Cumhuriyeti: 77-64

Son 16 turu:

Türkiye-Avustralya: 65-64

Çeyrek final:

Türkiye-Litvanya: 61-73

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da şüpheli ölüm
​Isparta'da 152 çocuk için Sünnet Şöleni öncesi kına gecesi
Isparta'da Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü
Rektör Çarıkçı’nın “30 Ağustos Zafer Bayramı” Mesajı
Isparta'da Demir banka ayağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Kalkınma ajansı BAKA Yönetim Kurulu Antalya'da toplandı
Isparta'da trafik kazası: otomobil şarampole devrildi
Isparta'da muhtarlara göçmenler ve depremler hakkında bilgilendirme
Isparta artık iddialı bir Golbol takımına sahip
​ITSO Başkanı Tutar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Isparta Belediyesi'nden vatandaşlara önemli duyuru
Isparta'da Sünnet Şöleni ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri
Isparta'da ITB'den Parfüm Bitkileri Çalıştayına Tam Destek
ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI
Isparta Belediye Başkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Zam sonrası memurların 2020-2021 maaşları
Isparta Jandarma Komutanlığı'na yeni atama yapıldı
ITB Yönetimi GÜLAR'ı Ziyaret Etti
Isparta Özel İdaresi yapacak protokol imzalandı
Isparta Valisi Seymenoğlu Asfalt Çalışanlarını Yalnız Bırakmadı
Isparta'da sanayi bölgelerinde 4 buçuk saat elektrik kesintisi
​EĞİRDİR BELEDİYESİNDEN YAZ SPOR KURSLARINA DESTEK
Iyaş'tan Geleneksel İndirim Festivali
Kredi çekecekler dikkat! Bankalardan güçlü faiz indirimi bekleniyor
Araç sahipleri dikkat! Paranızın yarısını alıyorlar
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
ısparta perdeısparta mobilyasite parfümeriiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da bıçaklı kavga: 4 yaralıIsparta'da bıçaklı kavga: 4 yaralı24 Ağustos 2019
Isparta’da uluslararası resim ve keçe sergisi açılışıIsparta’da uluslararası resim ve keçe sergisi açılışı27 Ağustos 2019
Hababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı Burdur'da son yolculuğuna uğurlandıHababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı Burdur'da son yolculuğuna uğurlandı26 Ağustos 2019
Okul kantinlerinde yeni dönem 16 Eylül'de başlıyor!Okul kantinlerinde yeni dönem 16 Eylül'de başlıyor!24 Ağustos 2019
Isparta'da Sünnet Şöleni ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri Isparta'da Sünnet Şöleni ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri 29 Ağustos 2019
Hababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı'nın vefatıHababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı'nın vefatı25 Ağustos 2019
Iyaş'tan yeni bir kampanya daha! Iyaş'tan yeni bir kampanya daha! 24 Ağustos 2019
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali 2019Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali 201925 Ağustos 2019
Yalvaç'ta sıcak asfalt çalışmaları başladıYalvaç'ta sıcak asfalt çalışmaları başladı23 Ağustos 2019
Isparta Atatürk Stadyumu için önemli bilgilendirmeIsparta Atatürk Stadyumu için önemli bilgilendirme26 Ağustos 2019
ISPARTA ZAFER BAYRAMI’NIN 97.YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMIISPARTA ZAFER BAYRAMI’NIN 97.YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI26 Ağustos 2019
Iyaş'tan Geleneksel İndirim FestivaliIyaş'tan Geleneksel İndirim Festivali28 Ağustos 2019
Isparta Site Parfümeri'den çok özel makyaj seti kampanyasıIsparta Site Parfümeri'den çok özel makyaj seti kampanyası27 Ağustos 2019
Otomobilde sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardıOtomobilde sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı25 Ağustos 2019
Isparta'da geri dönüştürülebilir atık çöpe dikkat çekildiIsparta'da geri dönüştürülebilir atık çöpe dikkat çekildi24 Ağustos 2019
Isparta'da yaşlı bakım evi için arsasını bağışladıIsparta'da yaşlı bakım evi için arsasını bağışladı23 Ağustos 2019
Isparta'da 6 saatlik planlı elektrik kesintisi olacakIsparta'da 6 saatlik planlı elektrik kesintisi olacak27 Ağustos 2019
Isparta Valisi Seymenoğlu Şehit Ailesini Ziyaret EttiIsparta Valisi Seymenoğlu Şehit Ailesini Ziyaret Etti24 Ağustos 2019
Isparta'da İşkur'dan 10 kişilik kurs duyurusuIsparta'da İşkur'dan 10 kişilik kurs duyurusu26 Ağustos 2019
Isparta Özel İdaresi yapacak protokol imzalandıIsparta Özel İdaresi yapacak protokol imzalandı28 Ağustos 2019