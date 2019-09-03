A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Sarıca: ABD'den çekinmiyoruz

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Sarıca, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda ABD karşısında sahaya çıkacakları maça ilişkin, "Çıkıp oyunumuzu oynayacağız, ABD'den çekinmiyoruz." dedi.

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Sarıca: ABD'den çekinmiyoruz
TÜRKİYE
G.Tarihi: 02.09.2019 23:59
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Isparta Düğün Salonları

ŞANGHAY - 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında ABD ile karşılaşacak A Milli Takım'ın başantrenörü Ufuk Sarıca, karşılaşmanın oynanacağı Şanghay Oriental Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen idmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABD'nin güçlü bir ekip olduğunu vurgulayan Sarıca, "Yarın çok iyi bir takımla oynayacağız, ciddi bir takım. İyi oyuncuları ve antrenörleri var, saygı duyuyoruz. Çıkıp oyunumuzu oynayacağız, ABD'den çekinmiyoruz." dedi.

Kağıt üzerinde ABD'nin favori gözüktüğünü kaydeden Sarıca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Japonya karşısındaki ciddiyet önemliydi. İlk yarıda dış atışlarda iyiydik. İkinci yarıda içeriden de dengeledik. Bu gelecek için önemliydi. O maç kenarda kaldı, sonuçta turnuva oynuyoruz. ABD'nin mevcut kadrosu daha önceki gibi değil. Avrupa basketboluna daha yakın oynuyor. Yardımlaşmayı yapıyorlar. NBA'de bu düzen yok, buna kısa sürede adapte olmuşlar. Kolay maç olmayacak. Oynaması zor bir maç olacak. Ama iyi durumu devam ettirmek için sahada gerekli gücümüzü koyacağımızdan eminim."

Sakatlığı nedeniyle Japonya maçında oynamayan Scottie Wilbekin'in durumuna değinen Sarıca, "Antrenmana çıktı. Uzun bir antrenman yapmadık. Bu bölümde bizimle beraberdi. Yarınki maçta değerlendireceğiz." diye konuştu.

Japonya mücadelesinde oyun kurucu bölgesinde görev verdiği Buğrahan Tuncer'in performansı konusunda ise Sarıca, "Zaman zaman kendisini burada düşünüyorduk. En son Berk'in sakatlığı oldu. Scottie varken de kullanıyorduk. Scottie'nin yaralanması olunca oraya böyle bir düzen getirdik. Oynadığı bölümde katkısı oldu, iyi işler yaptı. Bunu çok daha ileri götürebilir. İhtiyaç olan yerlerde kullanabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Gruptaki üç rakiplerinin de birbirine benzediğine dikkati çeken Sarıca, "Hızlı oynuyorlar. Biz de buna tamamen hazırlandık. Japonya karşısında hızlı hücumdan 9-11 sayı yedik. Yarın mümkün olduğunca oyunu soğutmaya çalışacak. Açık alan vermezsek daha fazla şansımız olur." ifadelerini kullandı.

Wilbekin: Şu an iyiyim

Sakatlığı nedeniyle Japonya karşısında forma giyemeyen Scottie Wilbekin ise iyi durumda olduğunu dile getirdi.

Biraz ağrısı olduğunu anlatan Wilbekin, "Her geçen gün daha iyiye gidiyor. Yarın durumu değerlendireceğiz." diye konuştu.

Takım arkadaşlarının Japonya maçında iyi performans sergilediğini belirten Wilbekin, "Arkadaşlarım harika oynadı. Bu yaz oynadığımız en iyi maçtı. Her şey istediğimiz gibi gitti. Ersan harika oynadı. İyi savunma yaptık. Yarın da zor bir maç olacak. Kaybedecek bir şeyimiz yok. İlk maçı kazanarak grupta kendimize bir avantaj sağladık, çıkıp oynayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Melih Mahmutoğlu: Güzel maç olacak

Milli takımın skorer oyuncularından Melih Mahmutoğlu da kilit önemdeki Japonya karşılaşmasını istedikleri gibi tamamladıklarını vurgulayarak, "Şimdi ABD maçı var. İlk iki için Çekya ve Japonya ile mücadele ediyoruz. ABD maçı da kazanabileceğimiz bir maç. İyi ve kötü yönleri var. Sahaya bunları yansıtırsak güzel maç olacak. Önemli olan Çekya maçı öncesi sahada doğru basketbolu oynamak." diye konuştu.

Buğrahan Tuncer: Sürpriz yapabiliriz

Milli oyunculardan Buğrahan Tuncer ise turnuvaya çok iyi başladıklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Kararlılığımızı belli ettik. Biz sert başlayınca Japonya ayak uyduramadı. 3. periyotta dağıldılar. Maç maç düşünmek lazım. Hedef maçı olur olmaz, çıkıp oynayacağız. Elimizden geleni yapacağız. İyi takımız. Çekya karşılaşması daha önemli gözüküyor. Sürpriz yapabiliriz. Neden olmasın? Çekya'yı da izledik. Sonuna kadar mücadele ediyorlar. İnşallah gruptan çıkacağız."

Oyun kurucu bölgesinde görev yapmasına değinen Buğrahan, "Alışkın olduğum mevki değil. Bir sene oynamıştım. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Herkes bana yardımcı oldu." diyerek sözlerini tamamladı.

Muhabir: Ercan Doğan

 

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