9. Sea To Sky Enduro şampiyonası başladı

9. Sea To Sky Enduro şampiyonası başladı
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Isparta Düğün Salonları

  - 9. Sea To Sky Enduro şampiyonası başladı 
  
 - Adını, deniz seviyesinden başlayıp 2365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı zirvesinde  sona eren ‘Dağ Yarışı’ndan alan 'Sea to Sky'(Denizden gökyüzüne) uluslararası Enduro Motosiklet Şampiyonası’nın ilk ayağı Kemer Kındılçeşme Sahilinde koşuldu. Zorlu parkurdaki özellikle zıplama bölümünde onlarca sporcu düşerken ciddi bir yaralanma olmadı.  
   
Sabah saatlerinde sıralama turlarının yapıldığı şampiyonadaki ilk kapışma olan  Plaj Yarışı’nda 50’şer kişilik 3 bölüm halinde start alan sporcular, kum tepeleri, yapay dere yatağı, kayalıklar, tomruk engelleri gibi bölümlerde oldukça zorlanırken,  bir dere yatağının üzerinden atlandığı bölümde çok sayıda sporcu düşerek tehlikeli anlar yaşadı. Plaj Yarışı’nı İngiliz Billy Bolt önde tamamlarken, yaklaşık 1 dakika arayla ikinci Güney Afrikalı Wade Young, üçüncü  İspanyol Alfredo Gomez oldu. 
  Bu yıl 9.’su düzenlenen şampiyona, 27 Eylül Perşembe günü Göynük Mahallesi’nden başlayıp Kemer merkezindeki Çalıştepe’de sona eren Orman Yarışı ile devam edecek. 28 Eylül Cuma günü Kuzdere Mahallesi’ndeki Kesme Boğazı’ndan başlayıp Göynük Kanyonu girişinde sona erecek olan Kanyon yarışı koşulacak. Sea to Sky 2018, 29 Eylül Cumartesi günü Çamyuva Mahallesi sahilinden başlayıp, Tahtalı Dağı zirvesinde tamamlanacak olan Dağ Yarışı ile sona erecek. Şampiyonanın ödül töreni 2365 metre yükseklikteki Tahtalı Zirvesi’nde yapılacak. 
 
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İHA                         
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