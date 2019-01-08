Erdoğan'dan çifte müjde!Faturaları devlet ödeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Düzenli sosyal yardım alan vatandaşlarımızın aylık 150 kw saat elektrik tüketimlerini biz üstleniyoruz. Bir diğer müjdemiz kredi kartını ödemekte zorlanan vatandaşlarımızadır. Ziraat Bankası aracılığıyla ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlarımızın borçları tek bir çatı altında toplanacak." dedi.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda güzel haberi verdi.



80 LİRALIK FATURAYI DEVLET ÖDEYECEK



Erdoğan, "Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aylık 150 kw saate kadar elektrik tüketimlerini karşılıyoruz. 2,5 milyon hanenin aylık 80 liralık elektrik faturasını devlet ödeyecek" dedi.



KREDİ KARTI BORÇLARINA YAPILANDIRMA



Kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşlara mevcut borçlarını daha kolay ödeyebilmeleri için imkan sağlanacağını belirten Erdoğan, "Ziraat Bankası aracılığıyla ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlarımızın kredi kartı borçları tek bir çatı altında toplanacak. Vatandaşımız hangi bankaya kredi kartı borcu olursa olsun Ziraat Bankasından alacağı kredi ile borcunu kapatacak. Sonra ister 24 ay ister 60 ay vade ile aylık gelirine uygun şekilde bu borcunu ödeyecek" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı'nın verdiği müjdeler şu şekilde:



350 BİN ESNAFA HALKBANK'TAN KREDİ



Hazine destekli esnaf kredileri bakiyesi 2018'de 31,1 milyar liraya yükseldi. Esnafa destek 202 kat arttı. 2002 yılında esnafa uygulanan faiz oranı yüzde 47'ydi şimdi yüzde 5 seviyesine geriledi. Halkbank 350 bin esnafa 22 milyar liralık kredi kullandıracak.



ÇİFTÇİYE DESTEK



Ocak ayında fark ödemesi buğday, mısır, çeltikte 550 milyon TL, buzağı desteği ödemeleri 525 milyon TL, çiğ süt desteği ödemeleri 340 milyon TL destek sağlanacak.



İŞ YERLERİNE SİGORTA PRİM DESTEĞİ



500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 3 puan olan sigorta pirim desteğini, 5 puana çıkarılacak