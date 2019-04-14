Adana’da 8 düzensiz göçmen yakalandı
Adana'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtikleri belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Adana-Gaziantep Otoyolu İncirlik kavşağındaki kontrol noktasında yolcu otobüsünü durduran polis ekipleri, 8 Afgan uyruklunun pasaportlarını inceledi.
Pasaportları sahte olduğu belirlenen Afganların, İran'dan yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçtiği belirlendi.
Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
ADANA (AA) -