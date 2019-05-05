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Türk sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz anısına Mersin'de bu yıl 8'incisi düzenlenen Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Mersin Üniversitesi (MEÜ) ve Daraba Film Medya Event ortaklığıyla Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatro'da, düzenlenen 8. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali'nin galası yapıldı. Galaya usta oyuncu Kadir İnanır da katıldı.Türk sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz anısına Mersin'de bu yıl 8'incisi düzenlenen Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.Mersin Üniversitesi (MEÜ) ve Daraba Film Medya Event ortaklığıyla Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatro'da, düzenlenen 8. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali'nin galası yapıldı.Usta yönetmenin eşi Deniz Türkali, açılışta yaptığı konuşmada, etkinliğin 8. kez düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Atıf Yılmaz'ın Türk sinemasının en genç yönetmenlerinden birisi olduğunu anımsatan Türkali, "Çok genç bir sinemacı olarak aramızdan ayrıldı. Şimdi genç sinemacılara onun adına ödül verilmesi harika bir şey. Hepinize teşekkür ediyorum." diye konuştu.Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı da kültürleri yok olan milletlerin yok olmaya mahkum olduğunu söyledi.Bu çağın en büyük hastalıklarından birinin dışa özenme olduğuna dikkati çeken Çamsarı, "Biz kendi kültürümüzü kendimiz anlatacak, kendimiz geliştirebilecek şekilde ne yapabiliriz düşüncesiyle bu festivale çok önem verdik. Elimizden geldiğince bundan sonraki yıllarda da bunu yürütmeye çalışacağız." dedi.Konuşmaların ardından filmlerle ilgili kısa bir sinevizyon gösterisi sunuldu.Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali'ne bu yıl belgesel, canlandırma/animasyon ve kurmaca kategorilerinde toplam 219 film başvurdu.Her kategoride birinci olan eser sahiplerine 7, jüri özel ödül sahipleri de 3 liralık ödülün sahibi oldu.Jürilerin değerlendirmesi sonucu ödül alan filmler şöyle:- Kurmaca Kategorisi Birincilik Ödülü: Kuyruk/Yiğit Hepsev- Kurmaca Jüri Özel Ödülü: Fegere/Cahit Kaya Demir- Belgesel Kategorisi Birincilik Ödülü: Kurbağa Avcıları/Batuhan Kurt- Belgesel Jüri Özel Ödülü: Bıraktığın Yerden 700 Hafta/Volkan Güney Eker- Animasyon/Canlandırma Kategorisi Birincilik Ödülü: Biilaç/Furkan Han Mert- Animasyon/Canlandırma Jüri Özel Ödülü: 3 Duvar/Aysun Karaosman- "Mersin'e sahip çıkın, Mersinli olmaya çalışın"Kadir İnanır, kurmaca dalı birincisinin ödülünü vermeden önce yaptığı konuşmada, Mersin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mersin'in gelecekte Türkiye'nin en büyük şehri olacağını belirten İnanır, "Burada okuyan, yaşayan bütün gençlere tavsiyem bu şehri asla terk etmeyin çünkü dünyanın merkezi olacak. Orta Doğu'daki bütün enerji kaynaklarının Akdeniz'den bütün dünyaya salıverildiği tek merkez Mersin olacak. Şu anda bütün dünyada verilen kavgaların özü budur. Mersin'e sahip çıkın, Mersinli olmaya çalışın. Bütün iş arkadaşlarıma Mersin'de toprak alın, iş kurun diye öğüt veriyorum." diye konuştu.Genç sinemacılara da tavsiyelerde bulunan İnanır, şöyle devam etti:"İleride çok büyük sinemacı olabilirsiniz ama ülkenizin sorunlarıyla birinci derecede ilgili olmadan asla sanatçı olamazsınız. Kim ne derse desin... Onlar da eleştirdiklerine gün gelecek pişman olacak çünkü dünyanın konjonktüründeki özellikle Mersin merkezinden bunu söylüyorum. Mutlaka bu ülkeye, dünyaya, bölgeye çok büyük barış gelecek."Atıf Yılmaz ile bir anısını anlatan İnanır, katılımcılardan büyük alkış aldı.Etkinliğin sonunda toplu fotoğraf çekildi. Türk sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz anısına Mersin'de bu yıl 8'incisi düzenlenen Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Mersin Üniversitesi (MEÜ) ve Daraba Film Medya Event ortaklığıyla Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatro'da, düzenlenen 8. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali'nin galası yapıldı. Galaya usta oyuncu Kadir İnanır da katıldı.