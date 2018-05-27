Antalya’nın Korkuteli ilçesi’nde sürücü adayları, ehliyet alabilmek için direksiyon sınavında ter döktü.Korkuteli ilçesi’nde 72 sürücü adayı, ehliyet alabilmek için direksiyon sınavında ter döktü. Antalya Caddesi önünde başlayan sınavlarda 30 dakikalık periyodu tamamlayan sürücü adayları ehliyet almaya hak kazandı.Tablet dönemiEhliyet uygulama sınavında gözlemciler işlemlerini tablet üzerinde gerçekleştirmeye başladı. Tablet uygulamasıyla 35 dakika süren sınavın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının elektronik sistem ağı MEBBİS'e, oradan da anlık olarak Polis Bilgi Sistemi olan PolNet'e aktarılmaya başlandı.İHA