Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde 70 kilo ağırlığında ölü caretta caretta bulundu.Akşam saatlerinde Kestel Mahallesi sahilinde yürüyüşe çıkan Selehattin Avara, plajda bir caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasını cansız olarak buldu. Avara, durumu Alanya Belediyesi Çözüm Masası'na bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen belediye ekipleri, yaklaşık 70 kilo ağırlığında olan caretta carettayı sahilden alarak kamyona yükledi. Caretta caretta'nın ölüm nedeninin belirlenmesinin ardından uygun bir alana gömüleceği öğrenildi.İHA