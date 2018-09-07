- Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 666’ıncısı düzenlenen ve yaklaşık bin 500 güreşçinin katılacağı Almalı Yağlı Pehlivan Güreşleri Cumhuriyet Meydanı’nda törenle başladı. Güreş etkinlikleri Cuma namazı öncesi Ömer Paşa Caminde Mevlid-i Şerif okundu. Cumhuriyet Meydanı’nda Belediye Başkanı Av. Ümit Öztekin ve 666. Elmalı Güreş ağası Tarık Sarvan tarafından Atatürk anıtına çelenk konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Cumhuriyet Meydanından başlayan kortej yürüyüşü ile Recep Gürbüz güreş sahasına gelindi. Burada merhum Kırkpınar Başpehlivanı Recep Gürbüz’ün mezarında dua yapıldı ve güreşler başladı.Üç gün sürecek güreşlere 70’in üzerinde başpehlivan olmak üzere Türkiye’nin değişik bölgelerinden yaklaşık bin 500 pehlivan kol bağlayacak.İHA